Duży sukces odniósł jadący Toyotą Marek Goczał, zajmując piąte miejsce na pierwszym etapie Rajdu Dakar w Arabii Saudyjskiej. Wygrał Belg Guillaume de Mevius (Mini), a polski kierowca zespołu Energylandia stracił do niego niewiele ponad półtorej minuty.

Marek Goczał shakedown / Energylandia Rally Team / Materiały prasowe

Po krótkim sobotnim prologu, w którym był 26., Marek Goczał podkreślał, że takie odcinki nie są jego specjalnością i że się "rozkręci" w kolejnych dniach. Dużą klasę pokazał już w niedzielę, na etapie ze startem i metą w Janbu.

Na liczącym 306 km odcinku specjalnym z de Meviusem przegrał tylko o 1.38 min, a jeszcze na kilkadziesiąt kilometrów przed metą jadący z pilotem Maciejem Martonem kierowca Energylandii notował drugi czas. W pokonanym polu pozostawił wielkich faworytów imprezy, w tym legendarnych rajdowych mistrzów świata Hiszpana Carlosa Sainza i Francuza Sebastiena Loeba. O jego minimalnej przegranej z czwartym Szwedem Mattiasem Ekstroemem zadecydowały dziesiąte części sekundy.

Marek Goczał / Energylandia Rally Team

Pierwszy start w "królewskiej" klasie samochodów

50-letni Marek Goczał po raz pierwszy startuje w Dakarze w "królewskiej" klasie samochodów. W rajdzie w barwach rodzinnego zespołu Energylandia zadebiutował w 2022 roku, rywalizując w klasie lekkich pojazdów SSV. Rok później wywalczył trzecie miejsce, a wygrał jego 18-letni syn Eryk.

W 2024 roku Goczałowie startowali w wyższej klasie challenger i Eryk był bliski powtórzenia sukcesu. Na półmetku prowadził z dużą przewagą, ale wówczas on i brat Marka Michał zostali zdyskwalifikowani za niezgodne z regulaminem elementy sprzęgła. W tej sytuacji z dalszej jazdy zrezygnował także Marek. W 2025 roku Energylandia wycofała się ze startu.

Cel: Całe podium dla Goczałów

Rodzina Goczałów zawsze powtarzała, że jej celem jest zajęcie całego podium w Dakarze. Po przejściu do klasy samochodów, w rywalizacji z najlepszymi kierowcami świata wydaje się to być wyjątkowo ambitne postanowienie. W niedzielę Marek udowodnił, że do światowej czołówki już należy.

Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem stracili w niedzielę do zwycięzcy 13.30, co da im miejsce na początku trzeciej "10", ale nie wiadomo jeszcze które, bowiem na trasie pozostaje wiele załóg, w tym Michał Goczał jadący z Hiszpanem Diego Ortegą.

Ponieważ w kategorii samochodów rezultaty prologu nie są uwzględniane, także w klasyfikacji generalnej Marek Goczał jest piąty.

/ Energylandia Rally Team / Materiały prasowe

Motocykliści

W rywalizacji motocyklistów najszybszy był Ross Branch z Botswany (Hero), ale później otrzymał sześciominutową karę za przekroczenie prędkości. W tej sytuacji znowu najlepszy okazał się 20-letni zwycięzca prologu Edgar Canet, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Młody Hiszpan przed rokiem wygrał Dakar w klasie Rally 2.

Marek Dąbrowski (KTM) ponownie był trzeci w Rally 2 i taką pozycję zajmuje po dwóch dniach. Do prowadzącego Michaela Docherty’ego z RPA (KTM) traci 4.15. W klasyfikacji łącznej z zawodnikami zespołów fabrycznych Polak jest 13. Jego strata do Caneta to 13.32.

W poniedziałek uczestnicy Rajdu Dakar opuszczą gorące Janbu. Drugi etap prowadzi do Al-Uli i liczy 504 km, z czego 400 km to odcinek specjalny.

Wyniki

Wyniki 1. etapu Janbu - Janbu, 518 km (odcinek specjalny 305 km):

samochody Ultimate (w tej klasie wyniki prologu nie wliczały się do klasyfikacji generalnej):

1. Guillaume de Mevius, Mathieu Baumel (Belgia, USA) Mini 3:07.49

2. Nasser Al-Attiyah, Fabian Lurquin (Katar, Belgia) Dacia strata 0.40

3. Martin Prokop, Viktor Chytka (Czechy) Ford 1.27

...

5. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) Toyota 1.38





motocykle łącznie:

1. Edgar Canet (Hiszpania) KTM 3:16.11

2. Daniel Sanders (Australia) KTM 1.02

3. Ricky Brabec (USA) Honda 1.32

...

13. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 12.47





klasyfikacja generalna:

1. Edgar Canet (Hiszpania) KTM 3:27.42

2. Daniel Sanders (Australia) KTM 1.05

3. Ricky Brabec (USA) Honda 1.37

...

13. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 13.32





motocykle, klasa Rally 2:

1. Michael Docherty (RPA) KTM 3:25.09

2. Martim Ventura (Portugalia) Honda 1.28

3. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 3.49





klasyfikacja generalna:

1. Michael Docherty (RPA) KTM 3:36.59

2. Martim Ventura (Portugalia) Honda 2.14

3. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 4.15