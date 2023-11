"Kingsajz dla każdego!" Hasło nawiązujące do słynnej komedii Juliusza Machulskiego jest mottem tegorocznego 18. Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Festiwal potrwa w stolicy od 16 do 30 listopada.

W programie tegorocznej edycji są m.in dyskusja o dawnej modzie, warsztaty muzyczne "Szuflada pełna dźwięków", warsztaty kulinarne z kiszonek, a także dancing zatytułowany "I muzyczka gra!", którego gwiazdami będą Majka Jeżowska i Anna Jurksztowicz. Obie pod koniec lat 80. brały udział w nagraniach piosenek do słynnego filmu "Kingsajz". Dancing odbędzie się 18 listopada w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W świat znany z komedii Machulskiego zanurzyć się można będzie tylko w przebraniu. Pod batutą nadszyszkownika Jakuba Lubowicza kryzysowe przeboje z lat 80. zagra orkiestra Prezydium Posiedzenia Krasnoludków, a Majka Jeżowska i Anna Jurksztowicz wystąpią w repertuarze z filmu "Kingsajz". "Kingsajz dla każdego: i ty możesz wielkim być" śpiewały artystki w kultowym filmie Kingsajz.

W Fotoplastikonie Warszawskim odbędą się warsztaty muzyczne "Szuflada pełna dźwięków". Będzie można poznać tajniki muzycznego świata, nauczyć się korzystania z najnowszych programów do tworzenia muzyki, a także od podstaw stworzyć własny utwór. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. W Klubie Komediowym w ramach festiwalu "Niewinni Czarodzieje" odbędzie się spotkanie ze stand-upem, które poprowadzi Michał Kempa. Pojawią się m.in pytania o to, co przyjezdni, tzw. słoiki, sądzą o stolicy oraz czego oczekują od Warszawy. Jak i gdzie tworzyły się warszawskie trendy? Kto miał na to wpływ? Z którymi zjawiskami pożegnaliśmy się raz na zawsze, a które wciąż dobrze się trzymają? Te pytania padną z kolei w dyskusji o warszawskich aspiracjach modowych z początku XXI wieku. Pałacowe koty, tajemne przejścia, szuflandiowe zakamarki, duch Stalina i kapsuła czasu Sali Kongresowej. One pojawią się w czasie spaceru z przewodnikiem w Pałacu Kultury.

Warszawa przygotowuje festiwal "Niewinni Czarodzieje" / Materiały prasowe

"Jeszcze będzie przepięknie" to z kolei tytuł koncertu promującego cyfrową premierę singla Tomka Lipińskiego "Nie wierzę politykom" nagranego z udziałem Vienia i Pelsona, członków znanej hiphopowej grupy Molesta Ewenement. W stołecznym Palladium publiczność usłyszy utwory ze wszystkich okresów trwającej 45 lat działalności artystycznej Tomka Lipińskiego. Z repertuaru Brygady Kryzys, Tiltu i z czasów kariery solowej. To m.in "Mówię ci, że", "Centrala", "To, co czujesz", "Rzeka miłości", "Nie pytaj mnie" czy "Jeszcze będzie przepięknie".

"Ballada o Emilii i lesie" to z kolei tytuł festiwalowego spektaklu w reżyserii Wiktora Rubina. "Ballada..." wywodzi się z ludowej piosenki. Jest to historia wiejskiej dziewczyny, która wyjechała do Warszawy, aby spełniać swoje marzenia i zaspokoić własne ambicje. Jedna z ostatnich zwrotek ballady zawiera dramatyczną scenę, w której Emilia spotyka przez przypadek swojego ojca, starego wiejskiego drwala i nie przyznaje się do niego. Jak mówią twórcy przedstawienia "to opowieść o wstydzie za swoją przeszłość i rodzinę oraz o cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić, by dostać się do elitarnego towarzystwa. A także o tym, jak daleko możemy się posunąć, by uniknąć kompromitacji. Przede wszystkim jednak jest to spektakl o braku porozumienia, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa". Autorzy spektaklu wpisują tę historię we współczesny kontekst i oddają głos Emilii, który w ludowej balladzie jest całkowicie zawłaszczony przez ojca - narratora.

Spektakl będzie pokazywany w stołecznym Muzeum nad Wisłą. 18. Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje potrwa od 16 do 30 listopada.