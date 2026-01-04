Podmorski kabel telekomunikacyjny na Bałtyku został uszkodzony - przekazała agencja Reutera. Do incydentu doszło w pobliżu miejscowości Lipawa na Łotwie. Tamtejszy rząd poinformował, że to należące do prywatnej firmy połączenie z Litwą. Łotewskie służby weszły na pokład jednego ze statków, na którym prowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Bałtyku ponownie doszło do uszkodzenia podmorskiego kabla, tym razem między Litwą a Łotwą.

Uszkodzony kabel łączy Świętą na Litwie z Lipawą na Łotwie, a incydent miał miejsce blisko Lipawy.

Przyczyna nie jest znana, a łotewska policja prowadzi dochodzenie.

Premier Łotwy zapewnia, że incydent nie wpłynął na łączność telekomunikacyjną kraju.

Kolejny podmorski kabel uszkodzony

W niedzielę na Bałtyku doszło do kolejnego uszkodzenia podmorskiego kabla. Zniszczony przewód należy do prywatnej firmy.

Kabel biegnie ze Świętej na Litwie do miejscowości Lipawa na Łotwie. To dwa nadmorskie miasta oddalone od siebie o ok. 65 km - poinformowało Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Premier Łotwy Evika Silina powiedziała, że do uszkodzenia doszło w pobliżu Lipawy.

Przyczyna incydentu nie jest jeszcze znana. Łotewscy śledczy weszli na pokład jednego ze statków w związku z tym incydentem - poinformowała w oświadczeniu tamtejsza policja.

"W tej chwili ani statek, ani jego załoga nie są zatrzymani, współpracują z policją, a aktywne działania trwają, aby wyjaśnić okoliczności" - podała łotewska policja na platformie X.

"Incydent nie wpłynął na użytkowników łączy telekomunikacyjnych na Łotwie" - napisała premier tego kraju na platformie X.

Podobny incydent miał miejsce w sylwestra

Do podobnego incydentu doszło w sylwestra w wyłącznej strefie ekonomicznej Estonii. Wówczas uszkodzony został podmorski kabel łączący Finlandię z Estonią.

Już na wodach należących do Finlandii, służby tego kraju zatrzymały płynący pod banderą karaibskiego kraju Saint Vincent i Grenadyn transportowiec Fitburg, który podejrzewany jest o dokonanie zniszczeń.

Statek płynął z Petersburga w Rosji do Hajfy w Izraelu. Na jego pokładzie znajdowali się obywatele Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji - łącznie 14 członków załogi.

Wszyscy zostali przesłuchani przez fińską policję. Zatrzymano dwie osoby, a innym dwóm zakazano opuszczania kraju.

Kraje bałtyckie są wyjątkowo wyczulone na podobne incydenty po serii awarii kabli energetycznych, łączy telekomunikacyjnych i gazociągów od początku inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku - przypomniała agencja Reutera.

Od tego czasu zwiększyła się też obecność wojsk sojuszniczych NATO w tym regionie - między innymi samolotów czy fregat.