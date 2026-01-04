Pięć osób zostało rannych w wypadku na DK19 między Białymstokiem a Sokółką w Podlaskiem. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych.
Do wypadku - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - doszło po godz. 15:00 w niedzielę.
Na drodze krajowej nr 19, między Białymstokiem a Sokółką, w pobliżu miejscowości Czarna Białostocka (woj. podlaskie), zderzyły się dwa samochody osobowe.
Rannych zostało w sumie pięć osób.
Droga przez ponad godzinę była zablokowana.
Finalnie utrudnienia w miejscu wypadku zakończyły się przed godz. 17:00.