Pięć osób zostało rannych w wypadku na DK19 między Białymstokiem a Sokółką w Podlaskiem. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych.

Na DK19 w Podlaskiem doszło do zderzenia dwóch aut; pięć osób zostało rannych / Podlaskie 112 - Zgłoś Kolizję! (Facebook) /

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do wypadku - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - doszło po godz. 15:00 w niedzielę.

Na drodze krajowej nr 19, między Białymstokiem a Sokółką, w pobliżu miejscowości Czarna Białostocka (woj. podlaskie), zderzyły się dwa samochody osobowe.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Podlaskie 112 - Zgłoś Kolizję! (Facebook) /

Rannych zostało w sumie pięć osób.

Droga przez ponad godzinę była zablokowana.

Finalnie utrudnienia w miejscu wypadku zakończyły się przed godz. 17:00.