Podróżujący koleją mogą liczyć na trzy dodatkowe połączenia dziennie między Warszawą a Krakowem. To popołudniowe i wieczorne składy Pendolino, które ruszą od poniedziałku 5 stycznia. PKP Intercity uruchomi je w odpowiedzi na wycofanie się prywatnego przewoźnika RegioJet z zaplanowanych połączeń na tej trasie.

Pociąg Pendolino na stacji Kraków Główny (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Między Warszawą a Krakowem pojawią się trzy nowe kursy dziennie pociągów Pendolino, które zastąpią odwołane połączenia prywatnego przewoźnika Regio Jet.

Regio Jet miał ruszyć z pełną ofertą 14 grudnia 2025 r., ale wycofał się ze znacznej liczby kursów, anulując aż 1080 połączeń.

PKP Intercity podjęło szybkie działania i od 5 stycznia uruchamia nowe kursy w zastępstwie. Zapewni też podwójny skład Pendolino na poranne połączenie z Krakowa do Warszawy.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski ocenił, że decyzja RegioJet była nieodpowiedzialna.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Połączenie kolejowe między Warszawą a Krakowem zyska trzy nowe kursy dziennie. Składy Express Intercity Premium (EIP), realizowane pociągami Pendolino, wypełnią lukę po prywatnym przewoźniku Regio Jet, który w ostatniej chwili wycofał się ze znacznej części oferty.

PKP wypełni lukę po Regio Jet

Składy RegioJet miały ruszyć 14 grudnia 2025 r. Przewoźnik miał bogatą ofertę połączeń z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta. Jednak w ostatniej chwili spółka wycofała się ze znacznej części planów - odwołano łącznie 1080 kursów. Zamiast sześciu par pociągów na trasie Kraków-Warszawa, pasażerowie będą mieli do dyspozycji tylko trzy połączenia dziennie - ogłosił wówczas RegioJet.

Tylko na pierwszy tydzień pracy czeskiego przewoźnika, do 21 grudnia ubiegłego roku, biletu kupiło 3600 osób - informowała w zeszłym miesiącu dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert. W sumie podróżni kupili wówczas 8700 biletów na przewozy, których część się nie odbędzie.

W rozmowie z reporterką RMF FM prezes PKP Intercity Janusz Malinowski ocenił postępowanie RegioJet jako "skrajnie nieodpowiedzialne wobec pasażerów". Prezes spółki zadeklarował wówczas gotowość do szybkiego uruchomienia pociągów, które wypełniłyby lukę po odwołanych składach czeskiego przewoźnika. Z informacji przekazanych w niedzielę wynika, że zostało to sfinalizowane.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapewnimy pasażerom możliwość podróży na trasie pomiędzy Warszawą a Krakowem, w godzinach, w których miały kursować pociągi odwołane przez prywatnego przewoźnika" - powiedział prezes Malinowski, cytowany w komunikacie spółki.

Rozkład jazdy dodatkowych składów

PKP Intercity uruchomi od poniedziałku 5 stycznia następujące połączenia EIP (Pendolino):

odj. 14:51 Kraków - przyj. 17:24 Warszawa;

odj. 15:40 Warszawa - przyj. 18:28 Kraków;

odj. 19:40 Warszawa - przyj. 22:14 Kraków.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zwrócił uwagę, że zbliżają się ferie zimowe i okres przerwy międzysemestralnej. W tym okresie zainteresowanie podróżami koleją może być większe.

Przewoźnik poinformował również, że zmiany obejmą połączenie EIP o godz. 6:51 z Krakowa do Warszawy. "Będzie kursować w podwójnym zestawieniu ED250" - przekazali przedstawiciele PKP Intercity. Oznacza to, że z Krakowa wyruszą dwa sczepione ze sobą pociągi Pendolino. Taki skład może zabrać ponad 800 osób i mierzy niemal 400 metrów długości.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, sprzedaż biletów na nowe połączenia już ruszyła.