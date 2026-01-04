Władze odpowiadają represjami

Szef irańskiej policji Ahmad Reza Radan poinformował, że w ostatnich dniach zatrzymano wielu przywódców protestów, w tym - jak podkreślił - "liderów w przestrzeni wirtualnej", czyli np. osoby zarządzające internetowymi kanałami nawołującymi do demonstracji.

W sobotę natomiast twarde działania wobec "sprawców zamieszek" zapowiedział najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

Protest w mieście Hamedan / Middle East Images/ABACA/Abaca / East News

Rozmawiamy z protestującymi, urzędnicy muszą z nimi rozmawiać - powiedział. Ale rozmowy ze sprawcami zamieszek nie przynoszą żadnych korzyści. Muszą zostać postawieni do pionu - dodał w wystąpieniu w Teheranie, transmitowanym przez irańską telewizję państwową.

Na wydarzenia w Iranie zareagował w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, deklarując gotowość Ameryki do wsparcia dla protestujących. Słowa te spotkały się z ostrą odpowiedzią irańskich władz, w tym ajatollaha, który podkreślił, że Iran "nie ustąpi wrogowi".