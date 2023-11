Są zarzuty dla napastnika, który maczetą atakował w piątek przechodniów na warszawskich Bielanach. 37-latek dziś został przewieziony do stołecznej prokuratury. Do sądu trafił też wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza przychylił się do wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

/ Policja Warszawa / Twitter Jak informuje reporterka RMF FM, mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu a także naruszenia nietykalności cielesnej. Dodatkowo policja i prokuratura ustaliły, że 37-latek odpowiada za trzy inne napaści z użyciem gazu pieprzowego we wrześniu tego roku. Grozi mu nawet dożywocie. Wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza. W sobotę wieczorem prokurator Szymon Banna poinformował, że wniosek został uwzględniony i wobec mężczyzny zastosowano tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Prokurator przekazał, że sąd stwierdził, iż materiał dowodowy przedstawiony przez prokuraturę wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych mu czynów. "Sąd – jak dodał Banna – stosując areszt, podzielił stanowisko prokuratury, że w sprawie istniała obawa, iż zatrzymany mężczyzna może na wolności dopuścić się kolejnych przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu". Policjanci zabezpieczyli m.in. maczetę, pałkę teleskopową i pojemnik z gazem. Te przedmioty znaleźli w namiocie, w którym ukrył się napastnik. Troje pokrzywdzonych złożyło na policji wyjaśnienia: dwóch mężczyzn zaatakowanych maczetą i trzeci, wobec którego sprawca użył gazu. Zabezpieczono też nagranie z monitoringu. We wczorajszej obławie na agresywnego 37 latka zaangażowano 3 tysiące funkcjonariuszy. Seria ataków w Warszawie Do zdarzeń doszło w piątek ( 3.11) ok. godz. 8:40 na Bielanach. W pierwszym przypadku mężczyzna został zaatakowany ostrym narzędziem na ulicy Kochanowskiego na Bielanach. Podjechał do niego mężczyzna na rowerze, po krótkiej wymianie zdań zaatakował ostrym narzędziem i odjechał - podała oficer prasowa bielańskiej komendy podinsp. Elwira Kozłowska. Po uderzeniu powstała niewielka rana, która nie zagraża życiu mężczyzny. Kilkadziesiąt minut później ten sam napastnik podjechał do innego przechodnia. Poprosił o papierosa, a następnie zadał mu cios w lewę ramię i także odjechał. Do trzeciego ataku miało dojść w dzielnicy Wola koło Lasku na Kole. Tym razem mężczyzna na rowerze spryskał gazem pieszego. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk podziękował policjantom i strażnikom miejskim za skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o ataki na przechodniów. Zobacz również: 52-latek zginął na miejscu. Testował motocykl

Zderzenie autobusu z autem osobowym. Wśród rannych dziecko

Wyprzedzała na zakręcie. Cudem uniknęła czołowego zderzenia [NAGRANIE]





Opracowanie: Renata Gaweł