Na prywatnej działce budowlanej w gminie Płońsk (woj. mazowieckie) saperzy natrafili na prawdziwy arsenał z czasów II wojny światowej. W trakcie prac ziemnych odkryto aż 49 pocisków i 46 łusek artyleryjskich. Wszystkie niewybuchy zostały zabezpieczone i wywiezione przez wojsko.

/ Policja Płońsk /

W poniedziałkowy poranek właściciel jednej z działek budowlanych w gminie Płońsk (woj. mazowieckie) natknął się na niepokojące znalezisko podczas prowadzonych prac ziemnych.

O kilku niewybuchach natychmiast powiadomił policję.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili obecność niebezpiecznych przedmiotów i zabezpieczyli teren.

Saperzy w akcji. Znalezisko przerosło oczekiwania

Na miejsce wezwano żołnierzy z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego. Z pomocą specjalistycznego sprzętu przeszukali oni działkę, natrafiając na kolejne niewybuchy.

"Żołnierze z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego, przeszukując działkę z użyciem specjalistycznego sprzętu, natrafiali na kolejne niewybuchy. Najpierw było ich kilka, potem kilkanaście, a ostatecznie znacznie więcej. W sumie 49 pocisków i 46 łusek artyleryjskich" - poinformowała rzeczniczka płońskiej policji, nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Działania wojskowych trwały kilka godzin i zakończyły się sukcesem. Wszystkie odkryte niewybuchy zostały zabezpieczone i wywiezione na poligon, gdzie zostaną zneutralizowane.

Policja przypomina, że niewybuchy, mimo upływu lat, wciąż stanowią poważne zagrożenie i mogą zdetonować.

Funkcjonariusze apelują, by w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów natychmiast informować odpowiednie służby i nie podejmować prób ich przenoszenia czy rozbrajania na własną rękę.