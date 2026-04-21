​Nie żyje trzech żołnierzy, a jeden został poważnie ranny na skutek eksplozji pocisku w najnowocześniejszym japońskim czołgu Typ 10 - informuje japoński portal Modern Tokyo Times. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w trakcie ćwiczeń Japońskich Sił Samoobrony na poligonie Hijudai w prefekturze Oita na południu Japonii.

Japoński czołg Typ 10

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Japonia: Tragiczny wypadek podczas manewrów. Nie żyje trzech żołnierzy

Szczegóły i przyczyny zdarzenia są obecnie ustalane. To sytuacja godna ubolewania. (...) dołożymy wszelkich starań, by wyjaśnić powody i rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa - oświadczył minister obrony Shinjiro Koizumi, którego wypowiedź przekazała stacja NHK.

Jak poinformowała agencja Kyodo, powołując się na lokalną straż pożarną, ocalały z załogi czołgu żołnierz doznał poparzeń twarzy, ale jest przytomny. Do eksplozji doszło w najnowocześniejszym japońskim czołgu Typ 10 tuż przed oddaniem strzału.

Nie ujawniono, w jakim stopniu został uszkodzony ważący 44 tony pojazd.

Żałoba w Japonii po tragedii podczas ćwiczeń wojskowych

Premierka Sanae Takaichi wyraziła ubolewanie i współczucie wobec rodzin zmarłych wojskowych. Poligon Hijudai, obejmujący obszar 4,9 tys. ha, jest największym tego typu wojskowym obiektem szkoleniowym w zachodniej części Japonii.

Wtorkowy incydent to kolejny śmiertelny wypadek w japońskich siłach zbrojnych. W kwietniu 2024 roku w zderzeniu dwóch śmigłowców wojskowych w powietrzu zginęło osiem osób, a w maju 2025 roku dwóch żołnierzy poniosło śmierć w katastrofie samolotu szkoleniowego.

