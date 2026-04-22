Stołeczni policjanci przeprowadzili spektakularną akcję w okolicach podwarszawskiego Błonia. Funkcjonariusze przejęli aż 133 kilogramy różnego rodzaju narkotyków oraz nielegalną broń. Zatrzymany został mężczyzna, który jest podejrzany o handel środkami odurzającymi na dużą skalę.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do zatrzymania mężczyzny doszło na polecenie Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim.

Policjanci przeprowadzili przeszukania w mieszkaniu, pomieszczeniach gospodarczych oraz samochodach należących do zatrzymanego Kuby J.

To właśnie tam natrafiono na ogromne ilości narkotyków, w tym pakunki z suszem roślinnym. W sumie to 133 kilogramy niedozwolonych substancji.

Nielegalna broń w rękach handlarza

Podczas akcji funkcjonariusze natrafili nie tylko na narkotyki. W samochodach należących do zatrzymanego znaleziono także nielegalną broń – pistolet Bayard, przerobiony pistolet Makarov oraz Colta z dwoma magazynkami.

Kuba J. trafił już do aresztu.

Obecnie trwa ustalanie, skąd pochodziły przejęte narkotyki i do kogo miały trafić.

