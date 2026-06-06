Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali urzędnika pracującego w Gdańskim Zarządzie Dróg. Sprawa ma najprawdopodobniej charakter korupcyjny. Informację o akcji CBA potwierdził rzecznik prezydent Gdańska.

Uzbrojeni funkcjonariusze CBA. / CBA /

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Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymali w środę, 3 czerwca, gdańskiego urzędnika - taką informację jako pierwsze podało Radio Wnet.

Informację o prowadzonym postępowaniu i zatrzymaniu urzędnika lub urzędników potwierdził rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak.

W rozmowie z PAP odmówił przekazania szczegółów dotyczących sprawy. Zapowiedział, że szczegóły zostaną przedstawione we wtorek na briefingu prasowym o godzinie 10.00. Do tego czasu prokuratura nie będzie ujawniać dodatkowych informacji.

Jak ustaliła PAP, zatrzymano pracownika Gdańskiego Zarządu Dróg, jednej z jednostek miasta.

Rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel przekazał, że miasto współpracuje ze służbami prowadzącymi postępowanie.

Co oczywiste, na tym etapie nie znamy szczegółów sprawy. Miasto Gdańsk współpracuje z odpowiednimi służbami przy tym postępowaniu. Udostępniliśmy już dokumenty i nośniki danych. Nam również zależy na uczciwym i profesjonalnym wyjaśnieniu tej sprawy - powiedział rzecznik Stenzel.