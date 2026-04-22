Już 1 maja w Zakopanem ma ruszyć długo zapowiadana karta turysty, która ma zapewnić odwiedzającym zniżki na ponad 100 atrakcji. Jednak zarówno przedsiębiorcy, jak i niektórzy radni podkreślają, że brakuje informacji na temat funkcjonowania systemu. Burmistrz miasta zapowiada cykl szkoleń, ale do startu programu pozostało zaledwie kilka dni.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Podczas środowej sesji Rady Miasta w Zakopanem temat karty turysty, która ma ruszyć 1 maja, wzbudził wiele emocji.

Radni oraz przedstawiciele branży turystycznej zwracali uwagę na poważne braki informacyjne dotyczące praktycznego wdrożenia systemu. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak obsługiwać kartę, jakie dokładnie zniżki będą oferowane, ani jak aktywować system.

W mediach pojawiła się informacja, że od 1 maja wprowadzamy kartę turysty. Nie widzę żadnej aplikacji, żadnej strony internetowej. Mam dużo pytań, jak to się będzie odbywać, bo przedsiębiorcy nic o tym nie wiedzą – którzy partnerzy, jakie zniżki, jakie profity turyści dostaną i na jakiej zasadzie będzie to działać - grzmiał radny Paweł Strączek.

Dodał, że jego obawy budzi termin uruchomienia programu. Za 9 dni ma ruszyć karta turysty i chciałbym uniknąć pytań, co z tą kartą, jak ją w ogóle można pobrać – zaznaczył.

Wąskie gardło komunikacyjne

Na problemy komunikacyjne zwrócił uwagę Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Na razie, poza tym że karta ma wejść, nie wiemy, jak ją obsługiwać. Uczestniczyłem w pracach nad wprowadzeniem karty, ale jak finalnie wygląda projekt, nie wiem. Wydaje się, że istnieje wąskie gardło komunikacyjne między Urzędem Miasta a przedsiębiorcami, a obstrukcja cyfrowa społeczeństwa podhalańskiego może dodatkowo zaburzyć szybkie wdrożenie karty – ocenił.

Magistrat zapowiada szkolenia

Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, zapewnia, że szczegóły projektu zostaną przekazane przedsiębiorcom podczas specjalnych szkoleń.

22 kwietnia mamy spotkanie online, gdzie będą przedstawione wszystkie szczegóły. Każdy chętny przedsiębiorca będzie mógł zapoznać się z tym projektem. Na pewno będzie cykl takich szkoleń – zapowiedział burmistrz.

Według instrukcji opublikowanej na stronie Urzędu Miasta, turyści po zameldowaniu w obiekcie noclegowym i opłaceniu opłaty miejscowej otrzymają indywidualny kod na adres e-mail.

Następnie, po wejściu na portal lub do aplikacji mobilnej, będą musieli założyć konto, wybrać pakiet Zakopane i wprowadzić otrzymany kod, co pozwoli aktywować kartę w formie kodu QR.



Co oferuje karta turysty?

Według informacji magistratu, karta turysty ma obejmować ponad 100 atrakcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Wśród korzyści dla posiadaczy karty znajdą się zniżki na bilety, usługi gastronomiczne oraz dostęp do informacji o mieście i komunikacji.

Przedstawiciele branży turystycznej oraz radni podkreślają jednak, że obecnie brakuje narzędzi umożliwiających wprowadzanie danych i aktywację kart, co może utrudnić start programu już na początku majówki.