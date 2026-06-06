Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w Manchesterze, czwartej rundzie mistrzostw świata. Wygrał Australijczyk Brady Kurtz i to on objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak, który do tej pory był liderem, spadł na drugie miejsce.

Bartosz Zmarzlik / Darek Delmanowicz / PAP

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W sobotę w Manchesterze odbyła się czwarta tegoroczna runda żużlowych mistrzostw świata. Były to drugie zawody na tamtejszym torze - w piątek wygrał Australijczyk Max Fricke, zaś obrońca tytułu Bartosz Zmarzlik był czwarty. Polak miał pecha: niegroźnie upadł w finale i został wykluczony z powtórki.

Sobota w Manchesterze

W sobotnim turnieju, podobnie jak dzień wcześniej, wystartowali także Patryk Dudek oraz Kacper Woryna. Ze względu na kłopoty zdrowotne na Wyspach Brytyjskich nie ścigał się Dominik Kubera.

Po czterech seriach startów Zmarzlik miał osiem punktów, Woryna sześć, zaś Dudek cztery. Broniący tytułu Zmarzlik w tym momencie był już pewny udziału w wyścigu ostatniej szansy (w 18. biegu był drugi). Dwaj pozostali musieli pokazać się z dobrej strony w ostatnim starcie w fazie zasadniczej turnieju, aby to wywalczyć. Bezpośredni awans do finału wywalczyli Michael Jepsen Jensen (Dania) i Kurtz.

Woryna w 17. wyścigu, po zaciętej walce z Janem Kvechem (Czechy), przyjechał do mety na drugim miejscu i przedłużył swoje szanse na występ w najważniejszym biegu turnieju. Z kolei Dudek w swoim ostatnim występie wywalczył tylko punkt.

Z dwóch Polaków, którzy pozostali w zawodach po fazie zasadniczej, awansować do grona czterech najlepszych żużlowców udało się tylko Zmarzlikowi.

W finałowym wyścigu Polak ze startu wyszedł jako drugi. Potem krótko prowadził, ale ostatecznie przyjechał na metę trzeci.

Kolejny turniej GP odbędzie 20 czerwca we Wrocławiu.

Wyniki sobotniej Grand Prix Wielkiej Brytanii:

1. Brady Kurtz (Australia)

2. Michael Jepsen Jensen (Dania)

3. Bartosz Zmarzlik (Polska)

4. Jack Holder (Australia)

5. Max Fricke (Australia)

6. Jason Doyle (Australia)

7. Jan Kvech (Czechy)

8. Kacper Woryna (Polska)

...

12. Patryk Dudek (Polska)

Klasyfikacja generalna:

1. Brady Kurtz (Australia) 65 pkt

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 62

3. Jack Holder (Australia) 55

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 45

5. Kacper Woryna (Polska) 44

6. Max Fricke (Australia) 42

7. Robert Lambert (W. Brytania) 42

8. Jason Doyle (Australia) 37

9. Leon Madsen (Dania) 35

10. Patryk Dudek (Polska) 29

...

15. Dominik Kubera (Polska) 17