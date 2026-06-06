Najwyższy, czerwony alert ogłoszono dla lotnictwa w związku z erupcją wulkanu Szywiełucz na Kamczatce. Tymczasem rosyjski rząd ostrzega przed możliwą erupcją kolejnego wulkanu. Budzi się Kluczewska Sopka - najpotężniejszy wulkan Eurazji.

Kluczewska Sopka - wulkan budzi się tuż po przebudzeniu wulkanu Szywiełucz / Shutterstock

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Wulkan Szywiełucz, położony na rosyjskiej Kamczatce, wybuchł w sobotę, 6 czerwca - poinformowała Gazeta.ru. Według informacji przekazanych przez lokalne służby geologiczne, erupcja była gwałtowna i spowodowała wyrzucenie popiołu na wysokość kilku kilometrów. Chmura popiołu przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim i rozciąga się na długości aż 50 km.

Władze regionu wydały ostrzeżenia dla mieszkańców okolicznych miejscowości, zalecając pozostanie w domach i unikanie wychodzenia na zewnątrz bez masek ochronnych. Służby meteorologiczne ostrzegły także linie lotnicze przed możliwymi zakłóceniami w ruchu powietrznym z powodu obecności popiołu w atmosferze.

Szywiełucz to jeden z największych i najaktywniejszych wulkanów na Kamczatce. Jego poprzednie erupcje wielokrotnie powodowały zakłócenia w ruchu lotniczym oraz zagrożenie dla lokalnych społeczności. Naukowcy monitorują sytuację i apelują o zachowanie ostrożności.

Chmury popiołu wulkanicznego unoszące się na wysokość kilku kilometrów stanowią poważne zagrożenie dla samolotów. Popiół może uszkodzić silniki lotnicze, systemy nawigacyjne oraz ograniczyć widoczność.

Szywiełucz to jeden z największych i najaktywniejszych wulkanów na Półwyspie Kamczackim. Jego erupcje są częste i gwałtowne. Mimo stałego monitoringu, aktywność Szywiełucza jest trudna do przewidzenia.

Wulkan znajduje się około 45 km od wsi Kluczi w rejonie ust-kamczackim, gdzie mieszka około 5000 osób.

Budzi się Kluczewska Sopka

Tymczasem rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ostrzega przed aktywnością kolejnego wulkanu.

"Według kamczackiego oddziału Rosyjskiej Rady Ekspertów ds. Prognozowania Trzęsień Ziemi i Oceny Zagrożeń Sejsmicznych i Wulkanicznych, erupcja wulkanu Kluczewski nasila się. Możliwe są emisje popiołu sięgające wysokości do 8 km nad poziomem morza" - podano w komunikacie cytowanym przez agencję TASS.

Kluczewska Sopka to najwyższy aktywny wulkan w Eurazji, wznoszący się na wysokość ponad 4750 metrów. W 2022 roku ośmiu turystów i przewodnik zginęli w trakcie wyprawy na wulkan.