Pomimo oficjalnych porozumień i wprowadzenia zakazu pracy dzieci przy zbiorach bawełny, w Turkmenistanie w 2025 roku odnotowano wzrost liczby nieletnich zatrudnianych w tym sektorze. Niezależni obserwatorzy alarmują także o utrudnianiu monitoringu przez urzędników - wynika z raportu portalu Turkmen.News.

Turkmenistan: Wzrost liczby dzieci pracujących przy zbiorach bawełny mimo formalnych zakazów / Shutterstock

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W maju 2024 roku władze Turkmenistanu oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęły plan współpracy na lata 2024-2025, mający na celu eliminację pracy przymusowej i pracy dzieci przy zbiorach bawełny. W lipcu 2024 roku turkmeńskie ministerstwo pracy formalnie zakazało zatrudniania osób poniżej 18. roku życia przy zbiorach, a zawody związane z uprawą bawełny wpisano na listę prac wzbronionych dzieciom.

Jak wynika z raportu Turkmen.News, mimo formalnych zakazów i wdrożenia mechanizmów skargowych oraz kampanii informacyjnych, w 2025 roku liczba dzieci pracujących przy zbiorach bawełny wzrosła. Urzędnicy coraz częściej utrudniali monitoring prowadzony przez MOP, ograniczali dostęp do miejsc kontroli i wywierali presję na osoby mogące przekazywać informacje o naruszeniach.

Problem nadal istnieje

Niezależni obserwatorzy podkreślają, że problem pracy przymusowej, w tym pracy dzieci, nie został wyeliminowany. Do zbiorów nadal kierowano pracowników budżetówki oraz studentów, a urzędnicy utrudniali dostęp niezależnym obserwatorom próbującym monitorować przestrzeganie porozumień.

Uprawa bawełny pozostaje jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Turkmenistanu, jednak od lat jest krytykowana przez organizacje praw człowieka za przypadki pracy przymusowej i angażowanie dzieci przy zbiorach. Oficjalne media w kraju nie informują o tych problemach, skupiając się na pozytywnym wizerunku władz.

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