Trzy samochody osobowe zderzyły się w miejscowości Kuźnica (pow. pucki, woj. pomorskie). W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Droga wojewódzka jest zablokowana.

Wypadek na Półwyspie Helskim, zderzyły się trzy samochody / PSP Puck /

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Przed 20:30 służby ratownicze otrzymały zgłoszenie z systemu eCall o wypadku drogowym w miejscowości Kuźnica, w powiecie puckim.

Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych.



W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Jedna z nich została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Pozostałym osobom udzielana jest pomoc na miejscu zdarzenia - przekazały reporterowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu służby ratownicze.



Działania ratownicze prowadzą strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Na miejscu pracują trzy zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Droga wojewódzka nr 216 jest obecnie całkowicie zablokowana. Działania służb nadal trwają, a okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.



Pojazdami podróżowało 8 osób.