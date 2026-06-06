​38 proc. Polaków za lidera polskiej prawicy uznaje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, 19 proc. wskazuje na prezydenta Karola Nawrockiego, a 5 proc. na lidera KKP Grzegorza Brauna - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster.

Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński / Shutterstock

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Respondentom w badaniu zadano pytanie: "Kto Twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy?".

Według badanych numerem jeden polskiej prawicy jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego wskazało 38 proc. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki - wskazało go 19 proc. ankietowanych, a podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - z wynikiem 5 proc.

Po 4 proc. respondentów jako lidera prawicy wybrało natomiast byłego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z kolei odpowiedź "ktoś inny" wskazał 1 proc. ankietowanych, a bez zdania pozostało 29 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

Prezydent Nawrocki w rankingu zaufania

Z kolei w najnowszym rankingu zaufania do osób publicznych prezydent Karol Nawrocki nie oddaje pola konkurencji i utrzymuje pozycję lidera. Według sondażu IBRiS dla Onetu głowie państwa ufa 46,4 proc. badanych. Choć to spadek o 2,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem, Nawrocki utrzymuje pozycję lidera.

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, który powrócił na podium po krótkiej nieobecności. Zaufanie do Sikorskiego deklaruje 42,7 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 5,3 punktu procentowego w stosunku do kwietnia.

Trzecie miejsce przypadło premierowi Donaldowi Tuskowi, któremu ufa 36,6 proc. Polaków.