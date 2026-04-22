Policyjny pościg zakończony karambolem pod Łomżą (woj. podlaskie). Na drodze ekspresowej S61 doszło do zderzenia trzech radiowozów z uciekającym pojazdem. W sumie w wypadku brało udział pięć aut. Dwaj funkcjonariusze trafili do szpitala.

Do dramatycznego pościgu doszło w środę przed południem na drodze ekspresowej S61 w kierunku Suwałk (woj. podlaskie).

Ucieczka przed drogówką zakończyła się karambolem pięciu aut w Chomentowie.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Krasoń, wśród rozbitych pojazdów są trzy radiowozy.

Okoliczności wypadku

Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli pojazd jadący trasą S61. Kierowca jednak, z nieustalonych jeszcze przyczyn, nie zatrzymał się i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, który nie trwał długo, ale zakończył się zderzeniem trzech radiowozów z uciekającym samochodem oraz innym pojazdem.

W wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch policjantów, którzy przetransportowani zostali do szpitala.

Uciekający kierowca został zatrzymany.

Droga S61 w kierunku Suwałk jest zablokowana na wysokości węzła Chomentowo, a służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.