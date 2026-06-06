Funkcjonariusze ukraińskiej straży granicznej oraz służby celnej udaremnili próbę przemytu 120 skór z lisa polarnego przez przejście graniczne Hruszów w obwodzie lwowskim. Wartość zatrzymanego towaru szacuje się na niemal 400 tysięcy hrywien, czyli ok 33 tys. zł. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby, a kierowcy grożą konsekwencje prawne.

Na granicy z Polską zatrzymano przemyt futer / Państwowa Służba Graniczna Ukrainy /

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Do zdarzenia doszło w punkcie granicznym Hruszów na granicy polsko-ukraińskiej. Dzięki wcześniejszym informacjom operacyjnym funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na autobus kursowy relacji Warszawa-Iwano-Frankowsk.

Podczas szczegółowej kontroli bagażnika wśród rzeczy pasażerów znaleziono ukryty ładunek - 120 skór z lisa polarnego.

Za przewóz futer odpowiadał 65-letni kierowca autobusu. Jak tłumaczył, odebrał paczkę w Polsce i miał ją przekazać w Iwano-Frankowsku.

Towar nie został jednak zadeklarowany podczas odprawy celnej, co stanowi naruszenie przepisów.

Wartość zatrzymanych futer oszacowano na niemal 400 tysięcy hrywien. Skóry zostały zabezpieczone i przekazane do magazynu celnego. Kierowca autobusu będzie odpowiadał za naruszenie przepisów celnych, a sprawą zajmują się już odpowiednie służby.



