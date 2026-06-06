Wystawa końcoworoczna studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - masowe, wielogatunkowe, multimedialne wydarzenie artystyczne - odbywa się w szczególnym czasie.

Wystawa końcoworoczna ASP w Krakowie / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały promocyjne

To nie tylko istotna życiowo chwila dla około dziewięciuset młodych, twórczych ludzi, kształcących swój warsztat, styl i charakter na wielu wydziałach szacownej uczelni pod Wawelem. To nie jest li tylko konfrontacja ich dokonań z publicznością.

Symultaniczna ekspozycja w różnych punktach Krakowa wpisuje się siłą rzeczy w kontekst ostatnich, ożywionych dyskusji w Polsce na temat roli sztuki w społeczeństwie oraz definicji artysty i jego statusu, także materialnego. Albowiem spór o sens i kształt przyjętego przez Radę Ministrów "projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny" nie ma wyłącznie charakteru finansowego.

Dokument przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z intencjami rządowych pomysłodawców, ma być krokiem w stronę "realnego włączenia artystów i artystek, twórczyń i twórców do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych." Jak czytamy na stronie resortu Marty Cienkowskiej: "Projekt jest odpowiedzią na wieloletni problem braku stabilnych ram zabezpieczenia dla osób pracujących w kulturze. Powstał w ramach szerokich konsultacji ze środowiskiem artystów."

A jednak nigdy nie dość dyskusji, kiedy prace legislacyjne dopiero się toczą, a ich finałem będzie decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Tym bardziej, że od czasu przyjęcia przez rząd wyżej wspomnianych propozycji prawnych, temperatura debaty znacząco wzrosła i niestety także często obniżyła poziom. Skrajnymi egzemplifikacjami tych karczemnych sporów były - z jednej strony - medialne występy pisarza-celebryty, performera-prowokatora Jasia Kapeli, a z drugiej strony wpis lidera Konfederacji Sławomira Mentzena pod adresem artystów, napisany w lekceważącym stylu i konfrontacyjnym tonie. Po czym wylała się już cała brudna fala wyzwisk i obelg, jakby politycy i ludzie kultury nie pamiętali, że od "mordy" do "mordu" jest blisko, nie tylko brzmieniowo.

W takiej społeczno-artystycznej atmosferze młodzi, kreatywni ludzie studiujący na ASP (czy Artyści? pytanie otwarte) wchodzą w dorosły świat, prosto w darwinistyczną, polską (i daj im Boże) światową dżunglę.

Postanowiłem z tej okazji zaprosić do dyskusji ich wybitnego mentora, znakomitego i uznanego Twórcę, rektora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - prof. Andrzeja Bednarczyka.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. List otwarty rektora ASP w sprawie sytuacji artystów - z prof. Andrzejem Bednarczykiem rozmawia Bogdan Zalewski

Punktem wyjścia do mojej rozmowy był list otwarty prof. Bednarczyka.