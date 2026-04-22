Zarząd Fabryki Broni "Łucznik"-Radom, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - nawiązując do wypowiedzi kandydata PiS na ewentualnego premiera Przemysława Czarnka na temat braku zamówień ze strony państwa i groźby zwolnień 140 pracowników - poinformował, że sugestie polityka "nie mają odzwierciedlenia w sytuacji spółki". "Część tez polityka PiS jest niezgodna z rzeczywistością i wprowadza opinię publiczną w błąd" - dodano w komunikacie.

W poniedziałek na konferencji przed Fabryką Broni "Łucznik" w Radomiu poseł PiS Przemysław Czarnek mówił m.in., że rząd Donalda Tuska zostawia polskie firmy bez zamówień ze strony państw. Odnosząc się do sytuacji w "Łuczniku", powiedział, że pracownikom grożą zwolnienia. "Właśnie kończą się ostatnie zamówienia z rządu. W maju już zamówień nie będzie. Temu zakładowi pracy grozi zwolnienie 140 pracowników" – mówił wtedy polityk PiS.

"Łucznik" zaprzecza informacjom podanym przez Przemysława Czarnka

"Sugestie, jakoby w maju bieżącego roku miało dojść do braku zamówień, a zakładowi grożą zwolnienia pracowników, nie mają odzwierciedlenia w sytuacji spółki" – oświadczył zarząd "Łucznika" w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Według zarządzających fabryką, prowadzona polityka kadrowa opiera się na bieżącej analizie potrzeb operacyjnych. "Dotychczasowe decyzje o nieprzedłużeniu kilku umów miały charakter jednostkowy i organizacyjny. Twierdzenia o planowanych zwolnieniach nie znajdują potwierdzenia w aktualnych decyzjach spółki" – podano w oświadczeniu.

W ocenie "Łucznika" część przedstawionych przez polityka PiS Przemysława Czarnka tez jest "niezgodna z rzeczywistością i wprowadza opinię publiczną w błąd".

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek podczas konferencji przed Fabryką Broni "Łucznik"; Radom, 20 kwietnia 2026 roku / Piotr Polak

Jakie kontrakty realizuje aktualnie "Łucznik"?

Zarząd "Łucznika" zauważył, że produkcja "prowadzona jest w sposób ciągły, w oparciu o aktualny portfel zamówień, a naturalne przejścia pomiędzy kolejnymi etapami realizacyjnymi nie oznaczają wstrzymania działalności".

W komunikacie wskazano ponadto, że fabryka realizuje obecnie kontrakty nie tylko obejmujące dostawy pistoletów VIS 100 do końca listopada 2026 roku, ale także zamówienia na karabinki GROT i pistolety VIS 100 w latach 2027–2029 oraz granatniki podwieszane w okresie 2026–2029.

Plany na przyszłość

Zarząd zwrócił też uwagę na perspektywy dalszego rozwoju. Według niego, na końcowym etapie znajdują się uzgodnienia techniczne umożliwiające wprowadzenie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP najnowszej wersji karabinka GROT A3. "Spółka pozostaje przygotowana do realizacji kolejnych kontraktów, w szczególności w kontekście zapowiadanych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz zwiększania ich liczebności" - podkreślono.

Zarząd zaznaczył, że spółka rozwija też sprzedaż na rynku cywilnym - w tym eksportowym - oraz wzmacnia współpracę ze służbami mundurowymi, w tym podległymi MSWiA.

Odnosząc się do kwestii inwestycji i zdolności produkcyjnych, zarząd wskazał, że poziom 80 tys. karabinków rocznie, który Czarnek przypisywał wcześniejszym zamówieniom ze strony rządu Zjednoczonej Prawicy - został osiągnięty dopiero po oddaniu do użytkowania nowej hali produkcyjnej oraz jej doposażeniu w nowoczesny park maszynowy. Nastąpiło to w listopadzie 2025 roku.

"Sugestia, że obecne możliwości produkcyjne są wyłącznie efektem działań poprzednich rządów, jest uproszczeniem i nie oddaje rzeczywistego, wieloetapowego charakteru procesu rozwoju spółki" – podkreślono w komunikacie.

Zarząd wskazał jednocześnie, że proces inwestycyjny jest częścią szerszego programu modernizacji, obejmującego m.in. projekt "Robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych w Fabryce Broni", współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy, o łącznej wartości 25,96 mln zł (w tym 8,36 mln zł dofinansowania), którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2026 roku.

Premier o "Łuczniku" i prezydenckim wecie ws. SAFE

W ubiegły piątek o sytuacji w radomskim "Łuczniku" mówił premier Donald Tusk. Sprawa jest bardzo bliska rozwiązania – zapewnił. Ocenił, że problem "wynika z zawetowania" przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE .

Robimy wszystko, żeby zakłady "Łucznika" nie znalazły się w trudnej sytuacji, mimo że Nawrocki zawetował instrument, który miał pomóc bezpośrednio "Łucznikowi" (...). Szukamy rozwiązania innego, to jest sto razy trudniejsze. Znaleźliśmy to rozwiązanie i zakłady "Łucznik" na pewno będą uratowane, ale będzie to kosztowało niestety i więcej pieniędzy, i więcej problemów. To jest zasługa prezydenta Nawrockiego - dodał premier Tusk.

Jak podkreśla strona rządowa, obecnie trwają rozmowy mające rozstrzygnąć, w jaki sposób przekierować część unijnych środków na rzecz służb i infrastruktury. Umowa pożyczki w ramach SAFE – jak mówił we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - ma zostać podpisana jeszcze w kwietniu.