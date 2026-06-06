Do wypadku na lotnisku w Krośnie (woj. podkarpackie) doszło w sobotę po godz. 18. Szybowiec spadł na ogrodzenie. Pilot nie odniósł poważniejszych obrażeń. O zdarzeniu została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Wypadek szybowca na lotnisku w Krośnie. Zdjęcie dzięki uprzejmości serwisu Krosno112.pl. / krosno112.pl /

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W sobotę około godz. 18:20 w Krośnie przy ulicy Zręcińskiej na ogrodzenie lotniska spadł szybowiec.

W wyniku tego zdarzenia lekkich obrażeń ciała doznała jedna osoba. To pilot. Po przebadaniu przez zespół pogotowia ratunkowego nie został zabrany do szpitala - informuje RMF FM brygadier Dariusz Gruszka, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Jak podał serwis Krosno112.pl, do zdarzenia doszło podczas lądowania. Szybowiec najpierw zahaczył o drzewo, a następnie spadł za drogą na ogrodzenie lotniska.

Na miejscu pracowały dwa zastępy z PSP w Krośnie oraz trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Była także policja oraz pogotowie ratunkowe.

O wypadku została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która ustali dokładne przyczyny tego zdarzenia - poinformował bryg. Gruszka.

Szybowiec uległ zniszczeniu, podobnie jak fragment ogrodzenia, na który upadł.



