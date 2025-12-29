Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie zatrzymanemu w związku z pożarem kompleksu sklepów przy ul. Bakalarskiej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, 36-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

Zdjęcie z miejsca pożaru przy ul. Bakalarskiej w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / East News

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Jak ustalił reporter RMF FM, 36-latek nie został tymczasowo aresztowany - objęto go dozorem policyjnym. Policja już wcześniej informowała, że mężczyzna jest obywatelem Polski.

Policjanci z zatrzymanym 36-latkiem / Policja

Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę w pobliżu azjatyckiego centrum handlowego przy ul. Bakalarskiej w Warszawie. Lokale mają tam głównie Chińczycy i Wietnamczycy.

Spłonęły trzy sklepy ze sztucznymi kwiatami i zniczami. Nikt nie został ranny. Nie było też konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców.



W akcji gaśniczej brało udział niemal 50 strażaków. Z objętych pożarem kontenerów wyniesiono 6 butli gazowych.

Zniszczenia po pożarze przy ul. Bakalarskiej w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / East News

Na miejscu pożaru pracuje biegły z zakresu pożarnictwa, który przygotowuje opinię dla śledczych.

Straty powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na około 300 tysięcy złotych.