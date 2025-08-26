25 państw członkowskich Światowego Związku Pocztowego działającego przy ONZ podjęło decyzję o zawieszeniu prowadzenia usług pocztowych ze Stanami Zjednoczonymi. Przyczyną jest niepewność związana z konsekwencjami, które pociągnie za sobą objęcie przez USA małych przesyłek opłatami celnymi.

Kurier (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Jak przekazał Światowy Związek Pocztowy (UPU), czyli wyspecjalizowana organizacja ONZ, powodem takiej decyzji jest wprowadzenie przez USA nowych przepisów celnych. W myśl nowych zasad zawieszona została zasada de minimis, która dotąd zwalniała z cła drobne przesyłki.

UPU zapewniło jednocześnie, że podejmuje wszelkie możliwe działania, by przygotować kraje członkowskie na skutki decyzji Waszyngtonu, jak również związane z tym wymogi dotyczące poboru i przekazywania należności celnych.

Operatorzy pocztowi uspokajają. "Utrzymanie zaufania naszym priorytetem"

ONZ-owska agenda podkreśliła, że utrzymuje też kontakt z rządem USA w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań. Utrzymanie zaufania miliardów ludzi korzystających z sieci pocztowej jest naszym najwyższym priorytetem - zapewnił dyrektor generalny UPU Masahiko Metoki.

Od 29 sierpnia operatorzy pocztowi, firmy kurierskie i inne uprawnione do tego podmioty będą miały obowiązek przekazywania Amerykańskiej Służbie Celnej i Ochrony Granic (CBP) skonsolidowanych opłat celnych. Dotyczy to przesyłek wwożonych do USA o wartości poniżej 800 dolarów. Z obowiązku tego wyłączono m.in. dokumenty i prezenty w dobrej wierze ("in bona fide") o wartości do 100 dolarów.

W sobotę stowarzyszenie 51 europejskich publicznych operatorów pocztowych, PostEurop, poinformowało, że jeśli do 29 sierpnia nie uda się znaleźć wspólnego rozwiązania na wprowadzenie amerykańskich ceł, prawdopodobnie wszyscy członkowie grupy wstrzymają wysyłki do USA.

Poczta Polska wstrzymała wysyłkę paczek do USA

Według amerykańskich danych w 2024 roku wysłano łącznie 1,36 miliarda przesyłek, które od piątku mają zostać objęte cłami, a ich łączna wartość opiewała na 64,6 mld dolarów.

Obok Poczty Polskiej, która od poniedziałku wstrzymała wysyłkę przesyłek do USA, podobną decyzję podjęły też poczty między innymi w krajach skandynawskich, a także w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Od soboty paczek do USA nie przyjmuje również niemiecka firma kurierska DHL.