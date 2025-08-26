Potężna burza piaskowa - nazywana haboob - uderzyła w poniedziałek w amerykańskie Phoenix. Widoczność została ograniczona niemal do zera. Tuż po niej nad miastem przeszły gwałtowne burze z piorunami. Siła wiatru była tak duża, że wyrywała drzewa. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało bez prądu.
