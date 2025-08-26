W poniedziałek wieczorem Krajowa Służba Meteorologiczna w Phoenix wydała ostrzeżenia przed burzą piaskową i nawałnicami z piorunami dla hrabstwa Maricopa w Arizonie. Służba Meteorologiczna ostrzegła kierowców, że widoczność może być znikoma. Zaapelowała, by ludzie zjeżdżali na pobocze i ratowali życie.

Gdy wystawiłam rękę przez okno samochodu, to jej nie widziałam. Byłam bardzo zdenerwowana, moje dzieci były przestraszone - mówiła w rozmowie z agencją Associated Press kobieta, która została zaskoczona przez burzę piaskową podczas jazdy samochodem. Instagram Wideo Przez blisko godzinę samoloty nie mogły lądować i startować z międzynarodowego lotniska Phoenix Sky Harbor. Port lotniczy był spowity w chmurze pyłu. W Arizonie w porze monsunowej często dochodzi do burz piaskowych, które potrafią ograniczyć widoczność w ciągu kilku sekund. Ta była jednak wyjątkowo silna, dodatkowo połączona z burzą z piorunami. Wiatr był tak mocny, że pustynny piasek dosłownie tworzył ścianę kurzu. Wideo youtube