Do dwóch kolejnych awarii wodociągowych doszło w sobotę Warszawie. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, powodem awarii prawdopodobnie jest nagła zmiana temperatury. W Wigilię z podobnym problemem zmagali się mieszkańcy Śródmieścia i Ursynowa.
Stolica zmaga się z awarią wodociągów, która prawdopodobnie jest spowodowana nagłą zmianą temperatury.
Z ustaleń RMF FM wynika, że problemy z dostępem do wody występują w dwóch warszawskich dzielnicach. Taka sytuacja ma miejsce przy ulicy Mahatmy Gandhiego na stołecznym Mokotowie, a także przy ulicy gen. Abrahama w dzielnicy Praga Południe.
Reporter RMF FM relacjonuje, że na miejscu podstawiono beczkowozy, a usuwanie awarii może potrwać nawet do wieczora.
To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach. W święta mieszkańcy stolicy także mieli problem z dostępem do wody. Wówczas awaria dotknęła mieszkańców Ursynowa i Śródmieścia.