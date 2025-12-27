​Do dwóch kolejnych awarii wodociągowych doszło w sobotę Warszawie. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, powodem awarii prawdopodobnie jest nagła zmiana temperatury. W Wigilię z podobnym problemem zmagali się mieszkańcy Śródmieścia i Ursynowa.

Mieszkańcy stolicy mają problem z dostępem do wody (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Stolica zmaga się z awarią wodociągów, która prawdopodobnie jest spowodowana nagłą zmianą temperatury.

Z ustaleń RMF FM wynika, że problemy z dostępem do wody występują w dwóch warszawskich dzielnicach. Taka sytuacja ma miejsce przy ulicy Mahatmy Gandhiego na stołecznym Mokotowie, a także przy ulicy gen. Abrahama w dzielnicy Praga Południe.

Reporter RMF FM relacjonuje, że na miejscu podstawiono beczkowozy, a usuwanie awarii może potrwać nawet do wieczora.