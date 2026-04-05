W niedzielę doszło do tragicznych wydarzeń w Ostrowi Mazowieckiej w województwie mazowieckim. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, policjant śmiertelnie postrzelił aresztowanego. Według wstępnych informacji mężczyzna został przywieziony do placówki na badania medyczne. W pewnym momencie podjął próbę ucieczki, a eskortujący go policjant użył broni.

Do incydentu doszło około godziny 11, kiedy do szpitala powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przywieziono aresztowanego mężczyznę na badania lekarskie. Zgodnie z procedurami, zatrzymany był pod stałą opieką funkcjonariuszy policji. W pewnym momencie mężczyzna podjął próbę ucieczki. Policjant, który konwojował aresztowanego, został zmuszony do użycia broni służbowej. Padł strzał, który okazał się śmiertelny.

Informacja została potwierdzona przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu.

Postrzelenie zatrzymanego

Jak ustalił nasz reporter, 51-letni mężczyzna został aresztowany w piątek 3 kwietnia. Był poszukiwany listem gończym. Do szpitala został przywieziony w związku z koniecznością wykonania u niego badań.

Mł. asp. Piotr Pokorski z Zespołu Prasowego KWP w Radomiu powiedział w rozmowie z RMF FM, że decyzją lekarza mężczyzna został przyjęty na oddział w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. W trakcie przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, podjął on próbę ucieczki, wybiegając poza teren szpitala. Za mężczyzną pobiegł policjant, ale ten nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony - poinformował Pokorski.

Niestety, pomimo udzielonej pomocy medycznej 51-latek zmarł. Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane - zaznaczył Pokorski.

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.