"Najważniejszy wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce" - powiedział w środę w Waszyngtonie wiceszef MON Cezary Tomczyk. Dodał, że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły ws. wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem.

Wiceminister Cezary Tomczyk spotkał się w środę z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem.

Najważniejszy wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i polskimi generałami - poinformował wiceszef MON po spotkaniu.

Tomczyk podkreślił, że "kontakt i kanał (rozmów) został już otwarty". Zapewnił też, że polscy generałowie dostali "jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że proces konsultacji będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni".

W spotkaniu udział brali też m.in. polski attaché wojskowy w Waszyngtonie gen. Krzysztof Nolbert oraz charge d’affaires RP w USA Bogdan Klich. W kontekście Andrew Bakera Tomczyk podkreślił, że to "jedna z najważniejszych postaci w administracji amerykańskiej w Białym Domu".

Dodał, że w ciągu najbliższych godzin "będziemy też odbywać szereg rozmów w Departamencie Wojny, w Departamencie Stanu z najważniejszymi politykami amerykańskimi".

Mniejsza obecność USA w Europie

W środę rzecznik Pentagonu potwierdził, że Pentagon zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. Brygadowych Zespołów Bojowych (BCT) stacjonujących w Europie z czterech do trzech. Rzecznik Pentagonu napisał też, że ostateczny rozkład wojsk USA w Europie będzie przedmiotem "dalszej analizy wymagań strategicznych i operacyjnych". Dodał, że skutkiem zmniejszenia obecności amerykańskiej armii w Europie będzie również "tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce", która - jak podkreślił - "jest wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych".