Komisja Europejska dała zielone światło dla zmian w polskim Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Jak poinformował rzecznik KE Maciej Berestecki, z dokumentu wykreślono kontrowersyjne reformy dotyczące opodatkowania samochodów spalinowych. To efekt negocjacji prowadzonych przez polski rząd, które uchroniły kraj przed możliwą karą sięgającą nawet 4 miliardów euro.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko już 13 maja ogłosił, że rządowi udało się usunąć z KPO zapisy o podatkach od aut spalinowych. Gdyby Polska nie zrealizowała tych reform, groziłaby jej kara finansowa ze strony Brukseli - nawet 4 miliardy euro. Teraz, po akceptacji zmian przez KE, temat nowych obciążeń dla właścicieli samochodów spalinowych został definitywnie zamknięty.

Bez zatwierdzenia zmian Polska nie mogła wysłać kolejnego wniosku o płatność z KPO. Rząd zapowiada, że jeszcze w tym roku wystąpi o kolejne środki. Do tej pory z KPO wypłacono już 68 miliardów złotych (16 miliardów euro) dla firm i samorządów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przekazać kolejne 140 miliardów złotych (33 miliardy euro) do końca 2026 roku.

Wiceszef resortu funduszy podkreślił, że z KPO usunięto trzy opłaty wprowadzone przez poprzedni rząd - podatek od posiadania auta z silnikiem spalinowym, opłatę rejestracyjną oraz podatek dla firm mających co najmniej dwa samochody we flocie.

Pieniądze z KPO już w drodze

23 kwietnia Komisja Europejska pozytywnie oceniła czwarty wniosek Polski o płatność z KPO na kwotę 7,2 miliarda euro (ok. 30 miliardów złotych). Warunkiem wypłaty tych środków była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, którą prezydent Karol Nawrocki podpisał na początku kwietnia. KE ma przekazać Polsce te pieniądze na przełomie maja i czerwca.

Czas na realizację KPO upływa w tym roku. Wszystkie cele i zadania muszą zostać zrealizowane do sierpnia, a ostatnie wnioski o płatność należy złożyć do końca września.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to 59 inwestycji i 54 reformy, które mają wzmocnić polską gospodarkę po pandemii. Polska może otrzymać z KPO łącznie 233 miliardy złotych (54,71 miliarda euro), z czego 107 miliardów złotych to bezzwrotne dotacje, a 126 miliardów złotych - preferencyjne pożyczki.