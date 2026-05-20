​UEFA szykuje zmiany w formacie rozgrywek Ligi Narodów. Od sezonu 2028/2029 zamiast czterech dywizji będą trzy. W każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów. Zmiany zostaną też wprowadzone w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

Od 20028 roku zmieni się format rozgrywek piłkarskiej Ligi Narodów / Shutterstock

Każda z drużyn rozegra po sześć spotkań: mecz i rewanż z rywalem z tego samego koszyka oraz po jednym spotkaniu z przeciwnikami z innych koszyków (z dwoma u siebie, z dwoma na wyjeździe).

Ponownie najlepsze zespoły z dywizji A trafią do ćwierćfinałów, a następnie rozegrany zostanie turniej Final Four. Jedna z grup dywizji C będzie miała siedem ekip, a terminarz tej grupy będzie się różnił od pozostałych. Rywalizacja rozpocznie się w jednym okienku wcześniej.

Zmiany w kwalifikacjach do mistrzostw świata

Nowy będzie również format kwalifikacji do mistrzostw świata. Będą toczyć się na dwóch poziomach: Liga 1 składać się będzie z 36 reprezentacji, które będą częścią dywizji A i B Ligi Narodów. Do Ligi 2 trafią pozostałe ekipy, tj. te z dywizji C.

Ponadto, w Lidze 1 powstaną trzy grupy po 12 zespołów, z których każdy rozegra po sześć meczów (trzy u siebie, trzy na wyjeździe) z dwoma rywalami z każdego z koszyków. W Lidze 2 będą dwie grupy po sześć zespołów i jedna z siedmioma.

"Nowy format zbalansuje rywalizację"

Do turnieju finałowego mistrzostw świata awansują najwyżej sklasyfikowane zespoły Ligi 1, a o pozostałe miejsca walka odbywać się będzie w barażach z udziałem ekip także z Ligi 2.

"Nowy format zbalansuje rywalizację, zmniejszy liczbę meczów bez stawki, zaoferuje bardziej interesującą i dynamiczną rywalizację kibicom, a jednocześnie zapewni sprawiedliwe szanse dla wszystkich zespołów i nie zwiększy obciążenia kalendarza" - powiedział kierujący europejską centralą Słoweniec Aleksander Ceferin, cytowany w komunikacie.

UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać te pomysły, a nowy format zostanie zatwierdzony na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach.