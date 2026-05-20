ABB ogłosiło realizację trzyletniego programu inwestycyjnego w Polsce o wartości 100 mln zł. W jego ramach firma rozbuduje zakład produkcyjny w Przasnyszu (woj. mazowieckie), zwiększy zatrudnienie do ponad 500 osób i wdroży nowoczesne, ekologiczne rozwiązania technologiczne.

W przasnyskim zakładzie ABB powstała już nowa linia produkcyjna rozdzielnic średnich napięć, w których nie wykorzystuje się szkodliwego dla środowiska gazu SF6 (heksafluorku siarki). W planach jest uruchomienie drugiej linii, przeznaczonej specjalnie na potrzeby centrów danych, szczególnie na rynek amerykański.

"Około 40-45 mln zł zostało już wydane. Nowa linia produkcji rozdzielnic dla centrów danych na rynek amerykański będzie kosztować blisko 50 mln zł" – poinformował prezes ABB w Polsce Stanisław Tański podczas konferencji prasowej.

W ramach inwestycji zainstalowano także panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,5 MW, które zasilają zakład w Przasnyszu. Rozbudowana została również infrastruktura logistyczna.



Nowe miejsca pracy i rozwój kompetencji

Planowane inwestycje przełożą się na znaczący wzrost zatrudnienia.

"Te inwestycje przełożą się w ciągu trzech lat na utworzenie ponad 200 miejsc pracy. Docelowo będzie ponad 500 osób pracujących w zakładzie ABB w Przasnyszu. Co ważne, to będą głównie stanowiska inżynieryjne – związane z wiedzą, nowymi umiejętnościami i rozwojem nowych technologii" – podkreślił prezes Tański.

Inwestycje w Polsce są częścią globalnego programu ABB o wartości 200 mln dolarów. "Polska razem z Norwegią stworzy hub produkcyjny, jeśli chodzi o technologię produkcji rozdzielnic średnich napięć" – zapowiedział Tański.



ABB w Polsce

ABB działa w Polsce od ponad 30 lat i zatrudnia obecnie 3800 osób w fabrykach w Przasnyszu i Aleksandrowie Łódzkim, Korporacyjnym Centrum Technologicznym w Krakowie oraz Centrum Usług Wspólnych.

Nowe inwestycje mają umocnić pozycję firmy na polskim rynku i przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym.