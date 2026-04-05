W niedzielę wielkanocną pracownicy Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" kontynuują rozpoczęty przed trzema tygodniami protest głodowy. Domagają się decyzji zapewniających przyszłe funkcjonowanie kompleksu solno-sodowego na Kujawach.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino", zdj. archiwalne

Głodówkę prowadzi obecnie czterech pracowników. Poinformował o tym przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Jerzy Gawęda. Zastąpili oni kolegów, którzy brali udział we wcześniejszej fazie protestu, ale ze względu na pogorszenie stanu zdrowia musieli go przerwać.

Dotychczas z protestu ze względu na stan zdrowia musiało się wycofać 11 osób, a część z nich po kilka dni spędziła w szpitalu. Obecnie w szpitalu przebywa jeden z uczestników strajku, który został do niego przewieziony w sobotę. W szpitalu był też Gawęda, który trafił tam po dwóch tygodniach głodówki, ale po paru dniach został wypisany i obecnie towarzyszy protestującym.

Protest głodowy w IKS został ogłoszony przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" 15 marca. Związkowcy skierowali pismo do premiera Donalda Tuska i ministra energii Miłosza Motyki, w którym zaapelowali o pilne działania i spotkanie.

Czego domagają się związkowcy z IKS "Solino"?

Wśród ich postulatów znalazły się:

przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, soli oraz systemami magazynowania,

przygotowanie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach obejmującego zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek,

budowa warzelni,

powołanie spółki celowej do realizacji programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa.

Do postulatów protestujących 26 marca odniósł się wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który w Sejmie odpowiadał na pytania grupy posłów. Ocenił, że działania związkowców "noszą wyłącznie znamiona o podłożu politycznym".Wiceszef MAP poinformował m.in., że "obowiązujących strategiach właścicielskich Orlen nie przewiduje żadnych decyzji, które miałyby ograniczyć działalność Solino ani w zakresie funkcjonowania magazynów, ani w obszarze wydobycia i gospodarki solnej".

Zaznaczył, że latach 2024-2025 zakończono jedną z kluczowych inwestycji ostatnich lat - budowę rurociągów solankowych łączących kopalnie soli Mogilno z kopalnią Góra, co istotnie zwiększa możliwości operacyjne systemu kawernowego oraz efektywność wykorzystania złóż soli.

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel w wydanym przed kilkom dniami komunikacie podał, że wobec spółki IKS "Solino" nie jest prowadzone i nie planuje się żadnego postępowania upadłościowego, spółka nie przewiduje przeprowadzenia zwolnień grupowych, spółka posiada plany inwestycyjne, o których będzie informować bezpośrednio Orlen.

Sztybel zaapelował też do protestujących o zakończenie protestu głodowego, który - jak ocenił - przyjmuje formę niedopuszczalnej presji. Potrzymał też złożoną wcześniej deklarację, że w ciągu 72 godzin od zakończenia protestu zwoła posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, poświęcone IKS "Solino".