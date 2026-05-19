​Rozstrzygnięte przetargi na sprzęt i wyposażenie dla służb podległych MSWiA, które miały być sfinansowane z funduszu SAFE, zostaną unieważnione - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa - chodzi o zakupy na poziomie ponad 7 mld złotych.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. SAFE / Leszek Szymański / PAP

Powodem jest zmiana sposobu finansowania po prezydenckim wecie do ustawy wprowadzającej program SAFE.

Po prezydenckim wecie do ustawy wprowadzającej program SAFE konieczna była zmiana sposobu finansowania zakupów sprzętu dla służb mundurowych, aby nie przepadły przeznaczone na ten cel miliardy złotych. Finansowanie zabezpieczono w budżecie MON, a środki mają zostać uruchomione od przyszłego roku.

To oznacza zmianę części warunków przetargowych, m.in. trybu wyłaniania dostawców. Aby uniknąć protestów ze strony oferentów uczestniczących w już rozstrzygniętych postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacji, zdecydowano o powtórzeniu przetargów. W praktyce może to oznaczać dalsze opóźnienia dostaw.

Przypomnijmy: Policja planuje inwestycje m.in. w systemy AI, drony, niejawną łączność oraz pojazdy opancerzone. Straż graniczna zamierza kupić śmigłowce, łodzie, a także systemy wykrywania i neutralizacji dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa planuje zakup mobilnych punktów dowodzenia, schronów oraz systemów rozpoznania radiowego.

Umowa ws. programu SAFE podpisana

Umowa ws. programu SAFE została podpisana 8 maja w Warszawie . Do Polski ma trafić prawie 43,7 mld euro na rozbudowę wojska. Weto prezydenta Nawrockiego zablokowało jednak bezpośredni transfer ponad 7 mld zł z unijnego funduszu dla policji, straży granicznej i SOP. Aby ochronić finansowanie, rząd przygotował plan awaryjny - wydatki te zostaną włączone do rozszerzonego programu przygotowań obronnych i będą współfinansowane bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

W kolejce do podpisania podobnych umów SAFE czeka już Litwa, a na dalszych miejscach znalazły się m.in. Węgry i Francja.