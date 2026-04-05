Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla 13 województw. Alerty dotyczą południowo-zachodnich krańców Polski oraz obszarów od północnego zachodu, przez centrum, po wschód kraju. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla 13 województw.
Alerty obowiązują w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowiecki, podlaskim i lubelskim, oraz w części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.
Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na silne podmuchy wiatru, które mogą powodować lokalne utrudnienia.
Na Dolnym Śląsku ostrzeżenie będzie obowiązywać do niedzielnego wieczora, natomiast na przeważającym obszarze alerty pozostaną w mocy do poniedziałku do godz. 21.
Tego dnia na Wybrzeżu oraz na północnym wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć maksymalnie 85 km/h.