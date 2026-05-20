Premier Donald Tusk powiedział, że dzięki Peterowi Magyarowi Węgry "wracają do Europy". Węgierski premier zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. Tusk z Magyarem przeszli wspólnie gdańską ul. Długą od Złotej Bramy do Domu Uphagena. Tam spotkali się z Lechem Wałęsą.

Peter Magyar i Donald Tusk przed Dworem Artusa w Gdańsku. / Adam Warżawa / PAP

Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wtorku z wizytą w Polsce, w środę Magyar rozmawiał w Warszawie m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Senatu i Sejmu - Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz Włodzimierzem Czarzastym. Po południu Magyar przyjechał do Gdańska.

Tam premierzy Polski i Węgier urządzili sobie spacer. Przeszli ul. Długą od Złotej Bramy do Domu Uphagen i spotkali się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Premier Magyar otrzymał w prezencie oprawiony znak "Solidarności" podpisany przez jego autora - Jerzego Janiszewskiego.

Gdańsk i Budapeszt

Wszystko, co dobre w Europie, zaczęło się w Gdańsku. Wszystko, co dobre w Europie, niedawno na nowo zaczęło się w Budapeszcie - powiedział w środę premier Tusk przed gdańskim Dworem Artusa podczas wspólnego briefingu z szefem węgierskiego rządu.

Tusk przypomniał niedawną kampanię przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Podkreślił, że Magyar podjął wówczas "walkę o wszystko". O Węgry wolne od korupcji, o Węgry wolne od zepsutej władzy, o Węgry, które wracają dzięki niemu do Europy, też o przyjaźń polsko-węgierską - wyliczał premier Tusk.

Magyar podkreślił z kolei, że niezmiernie cieszy się, iż kierunkiem jego pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty była właśnie Polska. Podkreślił, że było to jego marzeniem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy - i myślę, że wszyscy Węgrzy też zrobią wszystko, co w ich mocy - aby dalej wzmacniać łączącą nas przyjaźń - zadeklarował szef węgierskiego rządu.

Premier Magyar podziękował także za gościnność, z jaką spotkał się podczas dwudniowej wizyty w Polsce.