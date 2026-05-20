Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem węgierskiego rządu Peterem Magyarem, który składa wizytę w Polsce. Wcześniej Magyar spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.

Wizyta premiera Węgier w Polsce; spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, 20 maja 2026 roku

Pierwsza zagraniczna wizyta premiera Węgier

Szef węgierskiego rządu Peter Magyar najpierw spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem . Potem w Belwederze przywitał go prezydent Karol Nawrocki, z którym właśnie odbywa rozmowę.

Po południu Peter Magyar spotka się także z marszałkami Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Kolejnym punktem wizyty Magyara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie po godz. 15 wraz z Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do Domu Uphagena. Planowane jest spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Następnie obaj premierzy przejdą do Dworu Artusa.

W czwartek rano premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

