Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem węgierskiego rządu Peterem Magyarem, który składa wizytę w Polsce. Wcześniej Magyar spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
Po południu Peter Magyar spotka się także z marszałkami Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Kolejnym punktem wizyty Magyara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie po godz. 15 wraz z Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do Domu Uphagena. Planowane jest spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Następnie obaj premierzy przejdą do Dworu Artusa.
W czwartek rano premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.