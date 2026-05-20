Austriacka prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko dwóm podejrzanym w sprawie jednego z najbardziej szokujących epizodów wojny w Bośni i Hercegowinie – tzw. sarajewskiego safari. Chodzi o proceder, w którym zagraniczni turyści mieli płacić za możliwość strzelania do cywilów w oblężonym Sarajewie.

Oblężenie Sarajewa / AFP/EAST NEWS / East News

Austriackie Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że tamtejsza prokuratura prowadzi dochodzenie przeciwko obywatelowi Austrii oraz innemu, dotąd niezidentyfikowanemu podejrzanemu. Sprawa dotyczy tzw. sarajewskiego safari - szokującego procederu, który miał miejsce podczas oblężenia Sarajewa w latach 90.

"Turyści snajperzy"

Według medialnych doniesień, w czasie wojny w Bośni do miasta przyjeżdżali zagraniczni turyści, by za wysokie opłaty móc strzelać do mieszkańców miasta.

Jak informuje portal Deutschlandfunk, podejrzani określani jako "turyści snajperzy" mieli z bezpiecznej odległości celować do przechodniów na ulicach Sarajewa. Za możliwość udziału w tych zbrodniach wojennych płacili siłom bośniackich Serbów ogromne sumy pieniędzy.

Zarzuty dotyczą najpoważniejszych zbrodni wojennych, które muszą zostać dokładnie zbadane i ścigane. Nie może być miejsca na bezkarność - podkreśliła była austriacka minister sprawiedliwości Alma Zadić, cytowana przez agencję APA. To, że ludzie najwyraźniej płacili za celowe strzelanie do cywilów, a nawet dzieci, jest trudne do wyobrażenia - dodała.

Śledztwa w kilku krajach

Śledztwo nabrało tempa po emisji głośnego dokumentu "Sarajevo Safari" słoweńskiego reżysera Mirana Zupanicza w 2022 roku. Po premierze filmu burmistrzyni Sarajewa Benjamina Karić złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury Bośni i Hercegowiny. Równolegle toczy się tam postępowanie w sprawie domniemanych zbrodni wojennych.

Do sprawy dołączyły także inne kraje. W 2025 roku prokuratura w Mediolanie wszczęła własne śledztwo po tym, jak włoski dziennikarz Ezio Gavazzeni dotarł do byłego funkcjonariusza bośniackiego wywiadu, który ujawnił szczegóły procederu. Mediolańscy śledczy przesłuchali jednego z podejrzanych, który miał transportować uczestników "safari", jednak mężczyzna wszystkiemu zaprzeczył.

Według doniesień, w proceder mogli być zamieszani także obywatele Francji i Szwajcarii.

Oblężenie Sarajewa przez bośniackich Serbów w latach 1992-1996 to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń wojny na Bałkanach. Miasto było niemal całkowicie odcięte od świata, a snajperzy i artyleria z okolicznych wzgórz terroryzowali mieszkańców. W wyniku oblężenia zginęło około 10 tysięcy osób, a ponad 50 tysięcy zostało rannych.