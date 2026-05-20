Xi Jinping może odwiedzić Koreę Północną już w przyszłym tygodniu.

Przywódca Chin Xi Jinping planuje wizytę w Korei Północnej już w najbliższych dniach, wynika z informacji południowokoreańskiej agencji Yonhap. To pierwsza taka wizyta od lat, która może mieć kluczowe znaczenie dla relacji na Półwyspie Koreańskim oraz rozmów dotyczących denuklearyzacji regionu.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un (z lewej) ściska dłoń prezydentowi Chin Xi Jinpingowi w Pekinie / STR/AFP/East News / East News

"Uzyskaliśmy informacje wywiadowcze wskazujące na to, że prezydent Xi Jinping wkrótce odwiedzi Koreę Północną" - powiedział agencji informacyjnej Yonhap wysoko postawiony urzędnik rządowy Korei Południowej.

Inny przedstawiciel rządu dodał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wizyta odbędzie się pod koniec maja lub na początku czerwca. Wskazano na niedawną wizytę chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi w Pjongjangu oraz obecność ochrony i personelu ceremonialnego Xi w stolicy Korei Północnej.

Podczas spotkania z Wang Yi, przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wyraził chęć zacieśnienia kontaktów na najwyższym szczeblu oraz pogłębienia strategicznej komunikacji z Pekinem. Przypomniał także swoją ubiegłoroczną wizytę w Chinach. W tym roku oba kraje obchodzą 65. rocznicę podpisania kompleksowego traktatu o współpracy.

Dyplomatyczny maraton chińskiego przywódcy

Potencjalna wizyta Xi Jinpinga następuje tuż po szczycie z Władimirem Putinem i po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie, podczas której obaj przywódcy potwierdzili wspólny cel denuklearyzacji Korei Północnej. Według źródeł, Xi Jinping może podjąć próbę mediacji między Pjongjangiem a Waszyngtonem.

W styczniu tego roku prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung podczas wizyty w Chinach poprosił Xi o pomoc w mediacji relacji międzykoreańskich. Chiński przywódca miał pozytywnie odpowiedzieć na tę prośbę.