Do pożaru w kompleksie lokali usługowych przy ul. Bakalarskiej w Warszawie doszło w nocy z piątku na sobotę. Na miejscu jeszcze pracują strażacy, którzy dogaszają ogień. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

/ asp. Maciej Krysiński, Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy / Państwowa Straż Pożarna

Mazowiecka policja wyjaśnia przyczyny nocnego pożaru w kompleksie lokali usługowych przy ul. Bakalarskiej - przy giełdzie kwiatowej - w Warszawie. Ogień pojawił się w kilku obiektach.

W sobotę o poranku na miejscu pracują strażacy, którzy dogaszają pożar.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w rejonie ulicy Bakalarskiej w warszawskiej dzielnicy Włochy jest duże zadymienie. Służby apelują o omijanie tej okolicy.

