W Iławie przy ul. Zielonej w piątek o poranku doszło do pożaru mieszkania. Konieczna była ewkuacja mieszkańców czteropiętrowego bloku. Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego wynika, że lokal zapalił się od świeczki.

Strażacy ewakuowali osiem osób / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze czteropiętrowego budynku. Strażacy musieli ewakuować osiem osób - nikomu na szczęście nic się nie stało.

Policjanci przekazali, że pozostali mieszkańcy bloku byli w tym czasie w pobliskim kościele.

Na miejsce skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że mieszkanie zapaliło się od świeczki, która stała na jednym ze stołów.



