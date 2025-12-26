Dwie osoby są ciężko ranne, mają poparzenia twarzy, nóg i dłoni - to dramatyczny bilans wybuchu i pożaru w domu jednorodzinnym, do którego doszło w miejscowości Zarzecze w województwie lubelskim. W wyniku wybuchu okna i drzwi zostały wyrwane i odrzucone na ok. 50 metrów. Jak poinformowali strażacy w piątek, zdarzenie jest pokłosiem rozszczelnienia przewodu kuchenki gazowej zasilanej z butli.

Pożar i wybuch w Zarzeczu / Komenda Miejska PSP w Zamościu, mł. bryg. Sławomir Schab / Państwowa Straż Pożarna

W miejscowości Zarzecze w powiecie zamojskim w Lubelskiem doszło do zdarzenia, które mogło zakończyć się tragedią.

Jak poinformowała w piątek straż pożarna z Zamościa, w czwartek - w wyniku rozszczelnienia przewodu kuchenki gazowej zasilanej z butli - doszło do wybuchu i pożaru w murowanym domu jednorodzinnym.

11 osób jeszcze przed przybyciem straży opuściło budynek, natomiast dwie osoby zostały ciężko ranne - mają poparzenia dłoni, nóg i twarzy. W wyniku wybuchu okna i drzwi zostały wyrwane i odrzucone na ok. 50 metrów.

Pomocy poszkodowanym udzieli ratownicy medyczni, a strażacy podjęli akcję gaśniczą i wynieśli butlę z gazem. W sumie w akcji uczestniczyło 9 zastępów straży pożarnej.

/ Komenda Miejska PSP w Zamościu / Państwowa Straż Pożarna

Straż pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących użytkowania butli gazowych: