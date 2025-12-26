Dwie osoby są ciężko ranne, mają poparzenia twarzy, nóg i dłoni - to dramatyczny bilans wybuchu i pożaru w domu jednorodzinnym, do którego doszło w miejscowości Zarzecze w województwie lubelskim. W wyniku wybuchu okna i drzwi zostały wyrwane i odrzucone na ok. 50 metrów. Jak poinformowali strażacy w piątek, zdarzenie jest pokłosiem rozszczelnienia przewodu kuchenki gazowej zasilanej z butli.
W miejscowości Zarzecze w powiecie zamojskim w Lubelskiem doszło do zdarzenia, które mogło zakończyć się tragedią.
Jak poinformowała w piątek straż pożarna z Zamościa, w czwartek - w wyniku rozszczelnienia przewodu kuchenki gazowej zasilanej z butli - doszło do wybuchu i pożaru w murowanym domu jednorodzinnym.
11 osób jeszcze przed przybyciem straży opuściło budynek, natomiast dwie osoby zostały ciężko ranne - mają poparzenia dłoni, nóg i twarzy. W wyniku wybuchu okna i drzwi zostały wyrwane i odrzucone na ok. 50 metrów.
Pomocy poszkodowanym udzieli ratownicy medyczni, a strażacy podjęli akcję gaśniczą i wynieśli butlę z gazem. W sumie w akcji uczestniczyło 9 zastępów straży pożarnej.
Straż pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących użytkowania butli gazowych:
- w mieszkaniu do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o pojemności nieprzekraczającej 11 kg,
- w mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie połączonych do instalacji lub urządzeń,
- butle muszą być sprawne technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji,
- w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu nie należy przechowywać butli na gaz propan - butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia, gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
- temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 stopni C.,
- odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1 m,
- promienniki ciepła powinny być wyłączane na noc, ponieważ mogą spowodować zmniejszenie ilości tlenu w pomieszczeniu.