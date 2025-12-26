Zbiórka na remont i zabezpieczenia kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie, który w czwartek trawił pożar, zostanie przeporowadzona w najbliższą niedzielę w kościołach Archidiecezji Lubelskiej. W odbudowie Parafii Najświętszego Serca Jezusowego będą mogli pomóc zatem wierni. "Straty są ogromne" - poinformowała parafia. Dach musi zostać rozebrany. Nie wiadomo, czy ucierpiała kontrukcja budynku. To sprawdzi nadzór budowlany. Parafia poinformowała o miejscu odprawienia mszy i chrztów zaplanowanych na dziś.

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie / Komenda Miejska PSP w Lublinie, fot. kpt. Tomasz Stachyra, mł. kpt. Bartłomiej Pytka / Państwowa Straż Pożarna

W Boże Narodzenie na poddaszu kościoła w Lublinie wybuchł pożar, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Ponad 70 strażaków pracowało ponad dobę, gasząc ogień i zabezpieczając miejsce zdarzenia przez całą noc.

W piątek 26 grudnia msze i chrzty odbywają się w sali duszpasterskiej, a dostęp do kościoła jest ograniczony z powodu zamkniętych ulic i parkingu.

Straty są ogromne - dach trzeba rozebrać, a czy konstrukcja budynku ucierpiała, sprawdzi nadzór budowlany.

Wierni z innych parafii będą mogli pomóc w odbudowie – w niedzielę 28 grudnia w kościołach Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się zbiórka na remont świątyni.

W bożonarodzeniowy poranek na poddaszu kościoła w Lublinie - Parafii Najświętszego Serca Jezusowego - doszło do wybuchu pożaru. Nikomu nic się nie stało, ale ponad 70 strażaków pracowało na miejscu zdarzenia ponad dobę. Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, mimo że pożar został opanowany w czwartek po południu, to przez całą noc mundurowi zabezpieczali pogorzelsko i sprawdzali, czy nie pojawiają się nowe zarzewia ognia.

Parafia poinformowała, że w piątek 26 grudnia msze święte odbędą się w takich godzinach, jak zwykle, ale w sali duszpasterskiej. Planowane chrzty - podobnie.

"Wejście do sali tylko od ulicy Koźmiana. Prosimy nie wjeżdżać na parking parafialny. Zamknięte dla ruchu kołowego są ul. Matejki i Koźmiana na wysokości kościoła. Zamknięty jest chodnik wzdłuż ulicy Kunickiego na wysokości kościoła" - dodano w komunikacie.

Straty są ogromne. W niedzielę zbiórka

Parafia przekazała również, że prawdopodobna jest rozbiórka kościoła. Straż pożarna na razie tego nie potwierdza, ale przyznaje, że straty są olbrzymie. Dach musi zostać rozebrany; nie wiadomo czy ucierpiała konstrukcja budynku. To sprawdzi nadzór budowlany.

Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek , do kolejnych zniszczeń przyczyniła się woda z akcji gaśniczej. Część wyposażenia kościoła, między innymi ławy, może nie nadawać się do użytku. W odbudowie będą mogli pomóc wierni z innych parafii. W najbliższą niedzielę - 28 grudnia - w kościołach Archidiecezji Lubelskiej prowadzona będzie zbiórka na remont i zabezpieczenie świątyni.