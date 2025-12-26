Dwie osoby zginęły w pożarze w miejscowości Sukowicze koło Sokółki w Podlaskiem. W nocy spłonał tam drewniany dom i budynek gospodarczy. Po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli ciłaa 66-letniego mężczyzny i 73-letniej kobiety.

W pożarze zginęły dwie osoby / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragicznego pożaru doszło wczoraj, 25 grudnia, około godziny 22:40 w miejscowości Sukowicze w gminie Szudziałowo. Strażacy zostali zaalarmowani o ogniu w drewnianym domu. Z pierwszych informacji wynikało, że w środku mogą przebywać dwie osoby.

Na miejscu okazało się, że płomienie objęły cały budynek, a konstrukcji dachu uległa całkowitemu zniszczeniu.

Po stłumieniu ognia strażacy przystąpili do przeszukania pogorzeliska. Niestety, w jednym z pomieszczeń odnaleziono ciała dwóch osób - 66-letniego mężczyzny i 73-letniej kobiety. Działania zakończyły się dopiero o godzinie 3:15 nad ranem.