W czwartek po południu przez Warszawę przetoczyła się krótkotrwała burza. Padał intensywny deszcz, a momentami spadł grad. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Zgłoszenia jednak cały czas napływają.

Burza w Warszawie / Szymon Pulcyn / PAP

Jak przekazał kpt. Łukasz Zagdański z miejskiej straży pożarnej, interwencje w większości dotyczyły powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń mamy z Wawra, Rembertowa i Wilanowa. Na Mokotowie oderwała się część elewacji - poinformował.

Burza, która w czwartek po południu przeszła nad stolicą, była intensywna. Momentami padał też grad.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnych wiatrem dla zdecydowanej większości kraju. Synoptycy szacują, że w rejonach podgórskich wiatr w porywach wiatr może osiągnąć nawet 80 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne / IMGW / Materiały prasowe



