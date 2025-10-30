Poseł Konfederacji Przemysław Wipler w Porannej rozmowie w RMF FM nie krył, że jest gotowy na objęcie teki ministra. Podkreślił jednak, że nie interesuje go bycie ministrem kultury. "Jeśli nie chcemy mieć statusu przystawki, musimy walczyć o to, by zawrzeć rząd z tym, kto da Konfederacji stanowisko premiera" - mówił odważnie Wipler. Dodał, że Konfederacja nie może wejść w koalicję z partią, która nie da jej kontroli nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Reszta to kwestie programowe" - podkreślił. W fotelu premiera widziałby albo Sławomira Mentzena, albo Krzysztofa Bosaka. "Obaj są bardzo dobrymi kandydatami" - dodał.

Przemysław Wipler w Porannej rozmowie w RMF FM "nie chciał spekulować" na temat potencjalnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, wskazał jednak, których propozycji programowych PiS Konfederacja nie popiera - wymienił m.in. dochód gwarantowany 500 zł czy 40 tys. za pierwsze, 60 tys. za drugie i 100 tys. za trzecie dziecko w bonie mieszkaniowym.

Nie w tym formacie, nie w tej formule. Trzeba przebudować politykę mieszkaniową i prorodzinną, bo obecna nie jest prorodzinna, a mieszkaniowej nie ma żadnej. (...) Nie wyobrażam sobie, byśmy kształtowali politykę demograficzną poza rodziną - powiedział Wipler.

Nie będziemy wspierać żadnych działań, które mają osłabić rodzinę będącą z różnych powodów w dosyć dużym kryzysie.

Pytany, czy dla Konrada Berkowicza, który w ostatnim czasie zasłynął niechlubnymi zakupami w Ikei, widziałby miejsce w rządzie, odpowiedział, że nie wie, czy "Konrad chce sprawować stanowisko wykonawcze". Są politycy, którzy dobrze czują się w parlamencie - odparł.

Berkowicz potrafi być "legendarnie roztargniony"

Przemysław Wipler odniósł się również do afery z udziałem Konrada Berkowicza. Polityk Konfederacji został przyłapany w Ikei na niezapłaceniu za swoje zakupy i ukarany mandatem, który przyjął.

Znam Konrada Berkowicza od kilkunastu lat i wiem, że potrafi być w sposób legendarny roztargniony i roztrzepany - mówił Wipler.

Gdy prowadzący Tomasz Terlikowski zaznaczył, że tak "roztargniona" osoba nie powinna stanowić prawa w Polsce, Wipler odpadł: Niech pan nie będzie cyniczny, panie redaktorze. Zna pan bardzo wielu posłów i co do wielu bym się zastanawiał, czy stanowią prawo. Konrad Berkowicz głosuje co do zasady absolutnie z linią klubu parlamentarnego, a w punktach, w których głosuje inaczej, głosuje z głębokich pobudek ideowych. Jest bardzo integralnym wolnościowcem - komentował Wipler.

Znam ludzi, którzy są czasami bardzo roztargnieni. Wierzę, że Konrad popełnił taki błąd - dodał.

Czy przeszkadza mu fakt, że Berkowicz robił zakupy w Ikei, która postrzegana jest przez wielu jako "tęczowa"? Wipler mówił, że nie podoba mu się polityka Ikei, ale na wielu etapach swojego życia dokonywał tam zakupów.

