Nawet 10 lat więzienia grozi 46-latkowi zatrzymanemu za podpalenie restauracji w Warszawie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie, na którym widać, jak mężczyzna podpala oponę przed drzwiami lokalu, a potem ucieka.

Zniszczenia wywołane przez podłożony ogień / Policja

Policja podaje, że podpalacz to 46-letni Polak. Został zatrzymany w Ząbkach.



Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w nocy przytoczył oponę przed drzwi jednej z warszawskich restauracji, oblał ją łatwopalną substancją i podpalił. Można to zobaczyć na udostępnionym przez policję nagraniu z monitoringu.

Policjanci i 46-letni podpalacz / Policja

Ogień szybko się rozprzestrzenił. Właściciel lokalu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podpalenie restauracji w Warszawie Policja

Nie ustalono jeszcze, jakimi motywami kierował się podpalacz. Mężczyzna odpowie za spowodowanie pożaru i kierowanie gróźb karalnych. Grozi mu od 1 roku do 10 lat więzienia.

Decyzją sądu 46-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.