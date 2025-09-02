W 11-piętrowym wieżowcu przy ulicy Leopolda Okulickiego w Stalowej Woli na Podkarpaciu wybuchł dziś pożar. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca pożaru w Stalowej Woli / Fot. Stalowka.NET / Jacek Rodecki / Gorąca Linia RMF FM

Kilka minut przed godz. 14:00 strażacy dostali informację o pożarze w wieżowcu przy ul. Leopolda Okulickiego w Stalowej Woli.

Pożar był zlokalizowany na trzecim piętrze. Przenosił się elewacją na czwarte piętro - relacjonował w rozmowie z RMF FM młodszy brygadier Krystian Bąk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Na miejsce wysłano 15 strażaków. Część mieszkańców ewakuowała się sama. Strażacy pomogli opuścić budynek sześciu osobom.

Jedna osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Lekko podtruła się dymem - przekazał RMF FM rzecznik strażaków ze Stalowej Woli.

Pożar jest już ugaszony. Strażacy wietrzą mieszkanie, w którym wybuchł.

Przyczyny pożaru będzie badać policja.

