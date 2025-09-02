Ok. 60 strażaków pracuje na miejscu poniedziałkowego pożaru składowiska odpadów w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Ogień jest opanowany. Strażacy zakładają, że dogaszanie może potrwać co najmniej do końca dnia.

Zdjęcie z akcji gaśniczej w Bełżycach / KM PSP Lublin / Państwowa Straż Pożarna

Najnowsze informacje o pożarze w Bełżycach przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komenda Główna PSP.

Hałda śmieci na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bełżycach zaczęła się palić w poniedziałek ok. godz. 18. Pożar miał 3 tysiące metrów kwadratowych powierzchni.

Jak wygląda dogaszanie pożaru?

We wtorek ok. godz. 3:30 ogień został opanowany. Strażacy będą go teraz dogaszać - co najmniej do końca dnia. Z użyciem specjalistycznego sprzętu rozrzucają hałdę śmieci i przelewają ją wodą i pianą gaśniczą.

"Woda do celów gaśniczych jest dowożona z odległych o kilka kilometrów hydrantów oraz ze zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie miasta Bełżyce, przy którym zorganizowano punkt czerpania wody" - informują lubelscy strażacy.

W kulminacyjnym momencie akcji w działania zaangażowano 110 strażaków. O poranku na miejscu jest ich ok. 60.

Burmistrz zachęca mieszkańców do zamykania okien

W związku z pożarem burmistrz Bełżyc Joanna Kaznowska powołała sztab kryzysowy. Zachęcała mieszkańców do zamykania okien. Jednocześnie zapewniała w mediach społecznościowych, że stan powietrza jest na bieżąco monitorowany i nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia.

Gmina Bełżyce ostrzegał już w poniedziałek, że w związku z akcją gaśniczą mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Bełżyc i Krężnicy Okrągłej.