Krakowscy policjanci szukają mężczyzny, który wywołał pożar w hostelu w centrum miasta. Opublikowali jego wizerunek i proszą o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają podpalacza.

Poszukiwany mężczyzna / Policja

Krakowska policja informuje, że pożar miał miejsce 20 sierpnia w hostelu w centrum miasta. Jak podkreślono, sprawca podłożył ogień w jednym z pomieszczeń, czym sprowadził zagrożenie dla zdrowia i życia osób lub mienia w wielkich rozmiarach.

Policjanci badający tę sprawę zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których widać podpalacza. Opublikowali jego wizerunek i liczą na to, że ktoś go rozpozna.

Informacje w tej sprawie należy przekazywać do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl



Policjanci zapewniają anonimowość informatorom.