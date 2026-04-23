Stołeczni policjanci znaleźli na giełdzie staroci na Ursynowie sztylet z epoki brązu, charakterystyczny dla kultury Scytów. 68-letni właściciel tłumaczył, że sztylet kupił w Niemczech. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzenia na terytorium Polski zabytku archeologicznego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Policjanci z mokotowskiej komendy przy udziale funkcjonariuszy KWP w Radomiu oraz Biura Kryminalnego KGP odkryli na jednym ze stoisk terenie giełdy staroci na warszawskim Ursynowie akinakes - sztylet z epoki brązu, charakterystyczny dla kultury Scytów.

Według ich wstępnych ustaleń, przedmiot mógł pochodzić z obszaru państwa nienależącego do Unii Europejskiej i został wprowadzony na teren Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Policjanci zatrzymali 68-letniego mężczyznę. Wyjaśniał, że kupił sztylet kilkanaście lat temu w Niemczech jako element kolekcji antyków.

Mundurowi zabezpieczyli sztylet z uwagi na podejrzenie, że stanowi on dobro kultury podlegające szczególnej ochronie prawnej.

Biegły z zakresu archeologii z Narodowego Instytutu Dziedzictwa potwierdził, że sztylet jest zabytkiem archeologicznym, charakterystycznym dla kultury Scytów i datowanym na około VIII wiek p.n.e.

Akinakes to charakterystyczny dla kultury scytyjskiej sztylet, później przyjęty przez Persów. Była to obosieczna broń koczowniczych ludów irańskich, używana w I tysiącleciu p.n.e.